REUNION DE SECURITE PRESIDEE PAR LE MINDEF ET VISITE DE L'HOPITAL MILITAIRE

Après avoir représenté le Chef de l’Etat, Chef des Forces Armées à la cérémonie des obsèques religieuses de l’ancien Vice-Premier Ministre Amadou Ali, le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense, Beti Assomo Joseph a fait une escale au poste de commandement de la 4ème Région Militaire Interarmées à Maroua, occasion qui lui a permis tour à tour, de présider une réunion d’évaluation sécuritaire et effectuer une visite de l’hôpital militaire de Région n°4, le 4 octobre 2022.

Au cours de la réunion de sécurité, le MINDEF a souligné que la réunion de sécurité fait suite à sa tournée de sécurité effectuée au mois de juin à Mokolo, département du Mayo Tsanaga, région de l’Extrême-Nord pour répondre aux griefs de la population sur les atrocités de Boko Haram. A jour, Beti Assomo Joseph confirme que la menace a significativement diminué grâce aux opérations conduites par les Forces de Défense et de sécurité, dans le cadre de la mise en application les instructions de juin 2022 à Mokolo dans le Mayo-Tsanaga, lors de la dernière réunion d’évaluation sécuritaire tenue à Yaoundé en prélude à la rentrée scolaire 2022/2023.

Le Ministre a également salué la contribution de la population à travers la collecte de renseignements, et la détermination des comités de vigilance la lutte contre la secte terroriste boko haram.

En marge de la réunion de sécurité, le MINDEF a effectué une visite de travail à l’hopital militaire de région n°4, visite guidée par le Colonel-médécin Fouda Bekolo, médécin-chef de cet hôpital, qui a présenté quelques soldats blessés des attaques barbares de la secte Boko Haram. D’après le médécin, le nombre de militaires blessés reçus à l’hôpital a considérablement baissé, grâce à la fermeté des Forces de Défense et de Sécurité pour la protection des personnes et l’intégrité du territoire.

Aucun blessé sur les six derniers mois. Les malades alites sont en réalités d’anciens blessés, pour certains depuis près de deux ans, et en cours de rééducation.

Le Ministre a également profité de cette visite pour faire une halte au chantier en cours de construction de la morgue de l’hôpital militaire de Maroua. Le médécin-chef Fouda Bekolo a affirmé qu’une fois la morgue achevée, elle pourra accueillir environ plus d’ une cinquantaine de corps, devenant ainsi la plus grande morgue de la région de l’Extrême-Nord. Dans sa présentation, il a rappelé que l’hôpital est ouvert non seulement aux militaires mais aussi à la population de la Région de l’Extrême-Nord et ses environs, toute chose qui s’inscrit dans le lien indissoluble Armée-Nation.

La visite de deux jours effectuée par le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense dans la Région de l’Extrême-Nord, a été un moment de réconfort et d’encouragement aux Forces de Défense et de sécurité, ainsi qu’à la population dans la lutte contre toutes formes de menaces, particulièrement les attaques de plus en plus isolées des membres de la secte Boko Haram.