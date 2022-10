BELGIQUE :: Webinaire en faveur des investisseurs Camerounais sur l'attractivité industrielle de la Wallonie :: BELGIUM

Le journaliste camerounais, Jean Solaire KUETE ambassadeur de la première édition du Forum Economique Belgique Afrique, invité sur la chaine de télévision Vision 4, a annoncée la tenue d’une conférence virtuelle en prélude à cet événement qui se tiendra dans la ville de Nivelles le 24 novembre 2022.

C’est annoncé LIBBRECHT le chargé des relations internationales à la chambre du commerce et des industries du Brabant Wallon (CCIBW) qui présidera ce webinaire prévu pour le vendredi 14 octobre 2022 à 9 h (il sera 10h en Belgique) .

L’initiative est d’Universal Business and Tour point focal du FEBA 2022 en Afrique Centrale qui conduira une délégation d’entrepreneur s et d’investisseurs en Wallonie . « Les investisseurs du Cameroun, Tchad, Gabon, Guinée Equatoriale et République Centrafricaine sont invités à cette conférence sur zoom »

Ci-dessous, le communiqué annonçant le wébinaire

FEBA 2022 : WEBINAIRE POUR INVESTISSEURS CAMEROUNAIS et ZONE CEMAC

En prélude à la première édition du Forum Économique Belgique Afrique ( FEBA ) qui se tient à NIVELLES le 24 Novembre 2022 et La Mission économique qu'elle organise en faveurs des entrepreneurs du Cameroun et la zone CEMAC en Wallonie à cette occasion, l' Agence UBT ( Universal Business and Tour ) invite les investisseurs et opérateurs économiques à un webinaire sur le thème "Entrepreneuriat Belgique - Afrique : l' attractivité commerciale et industrielle de la Wallonie " Cette conférence virtuelle se tiendra le 14 Octobre 2022 , à 9h( 10h en Belgique) et sera animée par Monsieur Vincent Libbrecht , International Relations Manager de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Brabant Wallon ( Représentant officiel de la Directrice du CCIBW ) avec la participation de Alain AUTOME coordinateur du FEBA. Les échanges seront Modérés par Jean Solaire KUETE (Journaliste - Ambassadeur du FEBA ).

Les entrepreneurs sont priés de se connecter à la salle de conférence 10minutes avant, par le lien et les codes zoom ci-dessous mentionnés.

https://us06web.zoom.us/j/85320109909?pwd=alk5ZkhHWkk4Wldua0dWOFZOMjYydz09

ID de réunion : 853 2010 9909

Code secret : 166240

Fait à Douala

Le 4 octobre 2022.

Le Directeur Général de UBT