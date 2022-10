Sport football: Le Cameroun perd 5 places au classement FIFA :: CAMEROON

Le pays de Samuel Etoo est quitté de la 38è à la 43è place mondiale

En ce début de lois d’octobre comme à chaque début de mois , la fédération internationale de football association rend public un classement des meilleures nations de football parmi ses affiliés.

A quelques jours du coup d’envoi de la coupe du monde au Qatar , ce classement est de plus en plus scruté par les observateurs avertis de la scène footballistique.

Si sur le plan général on ne note de changement spectaculaire, sur le plan local on peut constater la dégringolade du Cameroun.

Qualifié pour le mondial , le pays des lions indomptables qui était classé 38è se retrouve aujourd’hui à la 43è place. Une chute due aux dernières performances des coéquipiers de Vincent Aboubakar lors de leurs deux dernières sorties.

Pendant ce temps,Les adversaires du Cameroun en phase de poule se portent plutôt bien. Le Brésil conserve sa première place de classement en creusant l’écart avec la Belgique son dauphin tandis que la Suisse est passée de 16è à 15è.