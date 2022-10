CAMEROUN :: Africa stand up : C’est parti pour l’édition 6 :: CAMEROON

Pour cette nouvelle édition ,Près d'une quinzaine de comédiens venus de huit pays d'Afrique et de France défileront sur les planches de l'Ifc de Douala.

Depuis hier mardi 4 octobre 2022, les rideaux de l'Institut français de Douala se sont ouvert sur les premiers humoristes de la 6ème édition de l'Africa Stand Up festival. Le programme et les attentes de cette nouvelle aventure ont été dévoilés à la presse le jeudi 28 septembre 2022 lors de la conférence de presse donnée par Valery Ndongo, le promoteur de ce festival. «Nous sommes à la 6ème édition de l'Africa Stand Up festival. Je tiens toujours à préciser que je comptabilise à partir du moment où nous sommes entrés en contact avec Canal plus. La 6ème édition commence mardi, 4 octobre prochain à 16 heures à Douala. Nous commencerons par des humoristes hommes. Mercredi 5 octobre, les femmes prendront le relais. Elles débuteront également à 16 heures pour s'arrêter à 20 heures».

Selon le promoteur du concept. Près d'une quinzaine de comédiens venant de huit pays d'Afrique et de la France sont attendus sur les planches de l'Ifc de Douala à l'occasion de cette 6ème édition.

Il faut rappeler que l’ambition de ce concept est le développement d'une culture de la consommation des festivals stand up au Cameroun. Sur le plan des innovations, on aura la programmation de trois one man show par jour. Ceci en deux jours. «En fait, je suis en train d'introduire progressivement la culture de la consommation des festivals de stand up. On commence cette année en ayant trois one men show et trois one women show. L'année passée, l'on en avait deux par soirée. Cette année on va évoluer en faisant trois one men show et trois women show. Depuis trois ans, on essaye vraiment de maintenir le principe de parité genre», poursuivit-il.

Le conférencier a surtout invité les uns et les autres notamment les professionnels de la plume et du micro à jouer leur partition en apportant leur regard critique sur les prestations des comédiens.