Il est la vedette de l’actualité et les tabloïds rivalisent de titres. Dieudonné Oyono, l’ancien recteur de l’université de Douala est désormais libre. Apres 4 ans passés à la prison centrale de Yaoundé, le tribunal criminel spécial l’a acquitté.

Pr Dieudonné Oyono « Acquitté par le Tcs » est le titre qui barre la une du journal Essingan. En détention depuis 04 ans, pour détournement présumé de 1,7 milliards Fcfa, l’ex-Recteur de l’Université de Douala a été innocenté hier, 04 octobre 2022, par le Tribunal criminel spécial.

Il s’agit de la «Rectitude rétablie ».Le Quotidien Mutations qui a réservé deux pages pour l’evenement estime qu’Après quatre ans d’incarcération pour détournement de fonds publics, l’ancien recteur de l’Université de Douala est acquitté par le Tcs. Aussi bien que les quotidiens Le Messager et InfoMatin qui écrivent «Dieudonné Oyono est libre ». L’ancien recteur de l’Université de Douala et l’ex-agent comptable de cette institution ont été reconnus non coupables de détournements des deniers publics ce 4 octobre 2022

Ailleurs dans l’actualité, c’est le Concours national villes propres : « Près de 500 millions Fcfa pour encourager l’excellence ». Le Pélican informe que Bertoua capitale régionale de l’Est, vient de servir de cadre à la célébration de la journée mondiale de l’habitat. Des prix d’une valeur de près de 500 millions ont été remis aux communes vainqueurs du concours national ‘’ Villes propres ‘’. Yaoundé 5 caracole en tête de liste. Et c’est la vision du chef de l’Etat, Paul Biya, qui triomphe avec, rn très bonne place, l’évocation des multiples actions engagées en faveur de l’Habitat.

Cependant que les Crédits bancaires sont en recul en zone Cemac : « L’argent plus rare... ». Le volume de crédits accordés par les banques classiques a diminué de 11,25% en zone Cemac, selon un rapport de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac). Ce mode de financement dominant de l’économie annonce-t-il une sévère austérité pour l’ensemble des pays de la Cemac ?

Et pourtant indique le quotidien EcoNews, en zone Cemac « Les réserves de change grimpent à 6000 milliards Fcfa ». Au 31 août 2022 le stock des réserves en devises de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac) est ressortie à 5980 milliards Fcfa contre 4613 milliards un an plus tôt soit une progression de 1367 milliards Fcfa (+23%) selon les données de la Banque centrale.

Ce bond des réserves de change est particulièrement dû à l’augmentation des prix du pétrole sur les marchés internationaux mais aussi et surtout grâce à l’application ferme de la politique de rapatriement des recettes d’exportations que la Beac a étendue, cette année, aux entreprises du secteur extractif.