Crise anglophone: le maire de Kumbo ferme le marché de Mbveh

Mborong Vernatius Bongkiyung, maire de Kumbo, dans le département du Bui,soupçonne les commerçants de financer les groupes séparatistes armés

« A partir du 30 septembre 2022, le marché de Mbveh sera temporairement fermé jusqu’à nouvel ordre »

L'élu municipal annonce également dans son communiqué que le chargement des camions est transféré à la jonction Tobin Bambui et les plus petits véhicules au rond-point ou à la place Tobin. « Tous les commerçants dans et autour du marché de Mbveh, sont priés de se présenter en personne à la mairie pour l’identification de leurs lieux de commerce ».

Les commerçants et populations dénoncent cette décision et comptent organiser une manifestation publique pour contester cette décision de l'élu municipal