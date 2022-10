CAMEROUN :: 22ème Grand Prix Cycliste International Chantal BIYA 2022: Camtel imprime sa notoriété dès le départ :: CAMEROON

Parrainée par la Première Dame du Cameroun Chantal BIYA, la première étape du 22ème Grand Prix Cycliste International Chantal BIYA a été lancée ce 3 octobre 2022 dans la ville de Garoua. Cette compétition majeure de vélo a mobilisé Narcisse Mouèlle Kombi, Ministre des Sports et de l’Education Physique, Issa Tchiroma Bakary Ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Gabriel Mbaïrobe Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, les dirigeants de la Fecacyclisme, les gouverneurs, et Présidents des conseils régionaux.

Un début de compétition très réussie avec l'implication du Sponsor Officiel Camtel. Dès la veille de l’événement, la Déléguée Régionale du Nord et Représentante Personnelle de la Directrice Générale de Camtel empêchée, Mme Patricia Mendomo a paré la ville de la marque phare de Camtel Blue. Banderoles, affiches, rues peintes, bref tous les coins et recoins de la ville du point de départ des cyclistes jusqu’à à la ligne d'arrivée respiraient Blue. Ainsi, toute la ville de Garoua s'est associée à la beauté et à la stabilité que transmet la couleur bleue.

Pour ce 22ème Grand Prix, la Fecacyclisme a enregistré des compétiteurs nationaux et internationaux à l’instar du Club de la Défense -France, Regional Team Hollande, Délégation GSO-France, Comissaire International UCI, Equipe : Dukla Banska Bystrica, Equipe Nationale de la Côte d’Ivoire, Equipe Nationale du Benin, Equipe Nationale du Maroc, Equipe Nationale du Faso, Equipe Nationale du Mali, Equipe Nationale du Cameroun, SNH Vélo Club Cameroun, FAP Vélo Club. La distance course ayant pour ville de départ et d’arrivée Garoua longue de 99,2 a vu la participation de dix pays.

Sur son approche d’entreprise citoyenne qui participe activement dans plusieurs domaines, Camtel encourage les compétiteurs nationaux. C’est dans ce sens que le Capitaine de SNH Vélo Club, Kamzong Clovis Abossolo a reçu un prix Blue de 250.000 cfa remis par le gouverneur de l’Adamaoua. Cela témoigne du fait que Camtel agit non seulement pour améliorer la qualité des services des télécommunications mais aussi sur la vie économique et sociale.

La suite de la compétition s’annonce avec beaucoup de surprises agréables de la part de Camtel.