L'ancien Vice-Premier Ministre décédé le 27 septembre 2022, a été élevé à la dignité de Grand cordon du mérite camerounais à titre posthume, au cours de ses obsèques religieuses organisées à Kolofata, Arrondissement du Département du Mayo-Sava, Région de l'Extrême-Nord, en présence du Mindef Beti Assomo Joseph, Représentant personnel du chef de l'Etat Paul BIYA.

Plusieurs prédicateurs et imams se sont succédés pour élever des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Kolofata à en cette triste occasion exceptionnelle a accueilli de nombreuses délégations étrangères au septentrion, dont deux respectivement du Tchad et du Nigeria voisins, toutes venues rendre un hommage mérité à l'un de ses plus prestigieux natif.

Décédé le 27 septembre 2022 à l’âge de 79 ans, et inhumé dès le lendemain du 28 septembre conformément aux us et coutumes de sa religion, l'islam, l'ancien haut commis de l'État aura ainsi eu droit à des obsèques méritées sur décision du chef de l'État, véritable témoignage de la reconnaissance de la République à un homme ayant consacré un demi siècle à servir son pays.

En témoigne cet extrait du message de condoléances du Chef de l’État adressé à Mme Agnès Ali, la veuve du disparu, et lu comme de tradition par le préfet du Mayo-Sava, Roger Saffo. Le défunt a été élevé à titre posthume, à la dignité de Grand cordon du mérite camerounais par le président de la République, distinction qui a été remise à sa famille par le représentant personnel du chef de l'État, Joseph Beti Assomo, qui a ensuite déposé la gerbe de fleurs du Président de la République et de la Première Dame, Mme Chantal Biya sur la tombe de l'illustre disparu.

De mémoire, l'illustre disparu qui a quitté le gouvernement le 4 janvier 2019 comme vice-Premier ministre, ministre délégué à la présidence chargé des Relations avec les Assemblées, avait préalablement occupé les portefeuilles de la Défense et de la Justice, après être passé par le secrétariat général de la présidence de la République.