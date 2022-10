CAMEROUN :: PRIX DE L’EXCELLENCE FRANÇOISE FONING: Le chronogramme connu :: CAMEROON

La première édition du prix de l excellence Françoise Foning pour l’entrepreneuriat femme et jeunes aura lieu à Yaoundé du 8 au 15 octobre 2022.

Dans le souci de rendre hommage à l’illustre madame Françoise Foning, de regretté mémoire, sa Fondation qui porte le même nom, organise à Yaoundé du 8 au 15 octobre la première édition du ‘’Prix de l’excellence Françoise Foning’’ qui récompense les entrepreneurs qui contribuent au développement socio-économique du Cameroun, au travers de leur ingéniosité et de leur abnégation au travail.

Contexte et justification, Objectifs

Le Prix de l’excellence Françoise Foning vise à promouvoir l’entrepreneuriat femme et jeune au Cameroun dans un contexte où le Chef de l’Etat Son Excellence Paul Biya encourage les jeunes et les femmes à l’auto emploi. La fonction publique ne pouvant à elle seule résoudre le problème de l’emploi pour tous.

Madame Cendrine Foning, épouse Abessolo Monéfong, chef de projets à la Fondation Françoise Foning explique que ce ‘’Prix de l’Excellence’’ vise à promouvoir l’autonomisation chez les femmes et les jeunes.

Un évènement riche en activités

Le prestigieux rendez-vous sera marqué par plusieurs animations. Au rang desquelles, un match de gala prévu pour le samedi 08 octobre 2022. Dans le même sillage, une conférence axée sur ‘’le leadership participatif’’ et le partage d’expérience de certaines grandes « succès story », se tiendra le vendredi 14 octobre 2022 au Club France. Cette conférence animée par des experts chevronnés, sera une opportunité en or pour les femmes et les jeunes qui veulent exceller dans le domaine de l’entreprenariat, de s’outiller et de toucher du doigt certaines réalités de l’écosystème entrepreneurial.



La cerise sur le gâteau, la grande soirée de remise des Awards. Tour à tour les lauréats se verront décernés des prix, respectivement dans leur domaine d’activité. Au cours de la même soirée, ‘’Un prix spécial’’ est également prévu pour une personnalité toute aussi spéciale que l’évènement en lui-même.



La tenue à Yaoundé de la première édition du Prix de l’Excellence Françoise Foning va impacter positivement sur la promotion du Made In Cameroun, le développement et la croissance des entreprises camerounaises, l’autonomisation et la valorisation des femmes et des jeunes, la promotion de la culture du sport.