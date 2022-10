CAMEROUN :: Déclaration de l' Ambassadeur Américain Niels Marquart sur le cas Marafa :: CAMEROON

La décision du gouvernement britannique en juin d'extrader le fondateur de Wikileaks Julian Assange vers les États-Unis pour y faire face à des poursuites pour des crimes liés à la publication en 2010 de centaines de milliers de documents volés et confidentiels du gouvernement américain le rapproche un peu plus de la justice. Nul doute qu'il fera appel de cette décision, mais j'espère profondément qu'il perdra à nouveau et se retrouvera bientôt devant la justice américaine. Ce n'est qu'alors que le monde verra et, peut-être, comprendra pleinement l'énorme préjudice que ses crimes ont causé en imputés à des amis et alliés innocents dans le monde entier. Cela peut également démentir la croyance remarquablement répandue selon laquelle les crimes d'Assange n'ont fait aucune victime et que ses actions étaient en quelque sorte courageuses, inoffensives ou même dignes d'admiration. Il est grand temps de commencer à repousser avec force la notion profondément erronée que les actions d'Assange, perçues par beaucoup comme une sorte de Robin des bois des temps modernes, ont fait progresser la liberté de la presse ou ont apporté une transparence bienvenue dans le fonctionnement du gouvernement. Ils ne l'ont pas fait.

Au lieu de cela, ils ont illégalement sapé la base nécessairement confidentielle du partage d'informations qui rend la diplomatie possible et fait progresser les intérêts mondiaux de l'Amérique dans le processus. , a été compromis par la publication indiscriminée par Assange de cette infâme cache de documents volés il y a plus de dix ans. Personne ne semble être en mesure de dire combien de personnes, y compris de nombreux amis proches de l'Amérique, ont été blessées dans le monde par la publication de Wikileaks. Mais je connais bien au moins un cas, où un homme bon a maintenant passé plus d'une décennie en prison pour de prétendus crimes jamais prouvés devant un tribunal. Cela s'est produit au Cameroun, où j'ai été ambassadeur des États-Unis de 2004 à 2007. Là, peu de temps après la publication de Wikileaks, Marafa Hamidou Yaya, diplômée de l'Université du Kansas, a été emprisonnée et soumise à une courte procédure de "tribunal kangourou" qui a abouti à une Peine de 25 ans de prison pour des accusations de corruption non prouvées.

Détention arbitraire

Avant son arrestation, M. Marafa avait occupé divers postes ministériels de haut niveau au Cameroun, notamment en tant que secrétaire général de la présidence, sans doute le deuxième plus puissant Poste.

Notre ambassade, alors dirigée par l'ambassadeur Robert Jackson, a été témoin de son procès et l'a dénoncé comme une farce ; aucune preuve n'a été présentée, mais il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Depuis lors, le rapport annuel du Département d'État sur les droits de l'homme au Congrès a répertorié M. Marafa comme prisonnier politique au Cameroun. Il est incarcéré dans une prison militaire dans une cellule humide sans lumière du jour. Après son arrestation, sa fidèle secrétaire de 20 ans a été sauvagement assassinée à son domicile et sa femme est décédée sans avoir pu rendre visite à son mari une seule fois.

Les Nations Unies ont officiellement déclaré la détention de M. Marafa arbitraire et ont exigé son libération et réparation du préjudice qu'il a subi. Il a demandé à plusieurs reprises sa propre libération pour des raisons de santé, et de nombreux étrangers ont également pesé en son nom. Moi-même et sept autres anciens ambassadeurs américains au Cameroun avons écrit aux administrations américaines successives pour obtenir de l'aide dans la recherche de la libération de M. Marafa, jusqu'à présent sans effet. Ambassadeurs (ret.Frances Cook, Harriet Isom, Charles Twining, John Yates, George Staples, Janet Garvey et Robert Jackson le connaissent et le respectent tous et se sont joints à moi pour demander officiellement sa libération. L'administration Biden est pleinement consciente de cette situation mais, à ma connaissance, Frances Cook, Harriet Isom, Charles Twining, John Yates, George Staples, Janet Garvey et Robert Jackson le connaissent et le respectent tous et se sont joints à moi pour demander officiellement sa libération.

L'administration Biden est pleinement consciente de cette situation mais, à ma connaissance, n'a pris aucune mesure énergique pour obtenir la libération de M. Marafa. Parce que la santé de M. Marafa s'est considérablement détériorée au cours de sa plus de dix ans en prison, l'affaire car sa libération est de plus en plus urgente. Maintenant âgé, il a survécu au COVID-19 (non vacciné) pendant sa détention l'année dernière. Il est devenu presque complètement aveugle, souffre d'une grave maladie cardiaque et a désespérément besoin d'un traitement médical indisponible au Cameroun. un accès immédiat aux soins médicaux adéquats et spécialisés qui peuvent être nécessaires pour préserver sa vue ». Jusqu'à présent, cet appel n'a pas été entendu. M. Marafa a déclaré à plusieurs reprises qu'il serait prêt à s'exiler à l'étranger pour obtenir ce traitement, abandonnant implicitement tout futur rôle politique dans son pays.

Alors que M. Marafa était accusé de corruption, son seul vrai crime était de m'avoir dit, en toute confiance en 2006, qu'il "pourrait être intéressé" à briguer un jour la présidence du Cameroun, si jamais le président sortant, Paul Biya, devaient quitter leurs fonctions. Ma section politique, alors habilement dirigée par l'actuelle chef de mission adjointe d'Ottawa, Katherine Brucker, a naturellement rapporté son commentaire dans un article périodique spéculant sur des scénarios de succession dans une ère post-Biya. Une fois que ce câble à Washington a été publié par Wikileaks en 2010, M. La révélation de Marafa a immédiatement fait la une des journaux au Cameroun. Cela a conduit directement à son arrestation, puis à un « procès-spectacle » classique l'année suivante. Au Cameroun, où le quasi-nonagénaire Biya vient de fêter ses 40 ans au pouvoir, toute la question de la succession est suffisamment sensible pour que le commentaire par ailleurs banal de M. Marafa sur une éventuelle ambition politique plus élevée ait profondément ébranlé le délicat équilibre tribal et politique du pays. , la coterie de Biya composée principalement de partisans chrétiens du sud de la tribu Beti s'est sentie suffisamment menacée par la perspective que M. Marafa devienne président qu'ils ont décidé de le mettre à l'écart de façon permanente et ont manipulé le système judiciaire du pays pour faire exactement cela. Marafa est un musulman du nord, comme le seul autre président du pays depuis l'indépendance, Ahmadou Ahidjo. Après 40 ans d'avantage politique sous Biya, peu de choses dérangent plus les sudistes privilégiés que l'idée qu'un nordiste reprenne le pouvoir. Wikileaks s'est produit sous la surveillance de l'administration Obama-Biden. De nombreux responsables de l'administration actuelle occupaient à l'époque des postes de haut niveau au sein du gouvernement et restent bien conscients de l'incarcération injuste de M. Marafa. Ainsi, ils ne devraient pas avoir besoin de rappeler la responsabilité permanente de notre gouvernement de protéger ceux qui sont lésés par cet échec massif à protéger les conances partagées avec nous en toute bonne foi. Néanmoins, ils n'ont pris aucune mesure ; ils n'ont même pas montré la curiosité intellectuelle de chercher à savoir combien d'autres «Marafas» existent, à travers le monde. En effet, lorsque j'ai invité le Bureau of Intelligence and Research (INR) à aider à rassembler les faits autour de cette question, ils ont refusé au motif que Wikileaks n'était «pas un problème de renseignement».

un sentiment de loyauté et de fair-play nous oblige à poursuivre son cas, et tous les autres semblables, jusqu'à ce que justice soit vraiment rendue. Non seulement c'est la bonne chose à faire; cela démontrerait également à nos amis et collaborateurs du monde entier - dont beaucoup ont été suffisamment secoués par Wikileaks qu'ils ont ostensiblement cessé même de parler aux diplomates américains - que, même après que quelque chose d'aussi stupidement tragique que Wikileaks soit autorisé à se produire, l'Amérique être à la hauteur de nos responsabilités envers nos amis touchés par nos erreurs. De plus, je crains que les États-Unis ne perdent la bataille de l'opinion publique mondiale autour de Wikileaks. Avec l'extradition et les poursuites imminentes d'Assange, il est maintenant temps de lancer un effort bien plus important pour expliquer pourquoi cette affaire est importante et pourquoi nous la prenons si au sérieux. Des arguments spécieux affirmant qu'il est un journaliste légitime défendant la liberté de la presse et la transparence résonnent malheureusement chez beaucoup trop de citoyens du monde, dont peu ont la moindre idée du mal fait à Marafa et à d'autres comme lui.

En l'absence d'un effort accru pour expliquer pourquoi Wikileaks est important, les États-Unis apparaîtront à nouveau dans l'opinion publique mondiale comme rien de plus qu'un tyran excessif. poursuivre devant les tribunaux plus d'une décennie plus tard, ne devrions-nous pas démontrer une réelle préoccupation pour les véritables victimes de ce crime, en prenant des mesures pour remédier à des circonstances comme celle de M. Marafa ? une sanglante campagne de sécession anglophone, regardant Boko Haram traverser largement ses frontières sans contrôle, et continuant à présider un pays bien doté qui a réalisé bien en deçà de son potentiel extraordinaire sous son règne. Personne ne sait ce qui se passera lorsqu'il quittera finalement les lieux, mais la violence généralisée est considérée par beaucoup d'entre nous comme un élément probable de la transition à venir. parmi les solutions possibles au drame politique camerounais à venir.

Cependant, il existe toujours la possibilité qu'il soit libéré pour un traitement médical en exil, et qu'il puisse ainsi vivre ses derniers jours dans la dignité et la liberté. Nous devons faire pression pour obtenir ce résultat, en indiquant clairement que le gouvernement américain le soutient et reconnaît notre responsabilité directe dans ses circonstances actuelles.