CAMEROUN :: Les Bouillons de la Cité : Gervais Bolenga viré, Blaise Moussa nommé. :: CAMEROON

On a trop accusé Gervais Bolenga. L’ancien Directeur général de la Cameroon Water Utilities Camwater trainait assez de casseroles. Le robinet devenaient secs, les équipements vétustes et la qualité d’eau douteuse. Dans un pays où chacun des 58 Départements est un cours d’eau. Le Directeur était accusé de détournement de 2 milliards, vrai ou faux prétexte ? Comme si cela ne suffisait pas, les syndicalistes s’en sont mêlés, dans une menace de grève pour réclamer les meilleures conditions de travail. Camwater entrait dans la zone de turbulence.

Et vint Blaise Moussa, un Directeur providentiel venu sonner « La fin du calvaire ? » Le quotidien Echo News s’interroge. Blaise Moussa est donc le nouveau patron de la Cameroon Water Utilities (Camwater). C’est la décision du dernier conseil d’administration de l’entreprise publique. Est-ce la fin de la période noire pour les usagers ? Les problèmes d’approvisionnement en eau potable, tels que connus ces dernières années au Cameroun, demeurent et vont au-delà des changements de management à la tête de cette entreprise stratégique. L’organisation réclamait encore à l’Etat des impayés de 10,3 milliards de fin juin 2022.

Une nouvelle ère est-elle envisageable ... ou juste une fuite en avant ?

Il s’agit d’une question vitale, l’Accès à l’eau potable. « 384 km de réseau tertiaire et 30 000 nouveaux branchements pour Yaoundé ». Pour la Lettre de la Bourse, Ces travaux constituent le lot n03 du projet de reconfiguration du réseau de distribution d’eau potable dans la capitale. C’est un prolongement du Projet d’approvisionnement à partir du fleuve Sanaga. La fin des travaux est prévue pour la fin d’année.

Blaise Moussa fera t il mentir le quotidien Mutations qui écrit que «L’eau c’est le rêve » ?. Une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la Cameroon Water Utilities, au moment où la précieuse denrée se fait rare et au plus fort d’un malaise social au sein de l’entreprise. En tout cas, « Paul Biya opte pour un nouveau management » La Voix des jeunes pense que Le président de la République sauve du désastre la Camwater, l’entreprise publique chargée de la production et de la distribution de l’eau potable au Cameroun. Le duo Blaise Moussa-Ngo Njiki hérite ainsi d’une société qui peine à satisfaire ses abonnés.