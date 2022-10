CAMEROUN :: 7ème édition du Marathon : Le groupe Bolloré réhabilite un complexe scolaire à Douala. :: CAMEROON

À cette occasion, du matériel didactique a été remis aux 6 directeurs de ce complexe scolaire qui compte plus de 1 500 élèves du primaire et de la maternelle.

Les collaborateurs du Groupe Bolloré et ses filiales au Cameroun (Bolloré Transport & Logistics Cameroun, Camrail et SEPBC), ont participé le 29 septembre 2022 à la 7ème édition du Marathon Day, la course solidaire annuelle qui allie sport et solidarité.

L’occasion a été donné aux employés du groupe Bolloré de rentrer en communion dans cette action citoyenne. Ce qui a fait dire à Flore Yango, DGA de la Société d’Exploitation du Parc à bois du Cameroun (SEPBC) « C’est un honneur pour nous d’apporter notre modeste contribution à l’épanouissement de ces jeunes élèves. La construction de ces latrines va permettre aux enfants de cette école située dans un quartier défavorisé de poursuivre leur scolarité dans un environnement sain et propice à leur épanouissement. » Réponse de l’école au groupe Bolloré : Mr Rodolphe Ekam, Directeur de l’école publique de Bepanda Bonawonda a exprimé la gratitude de toute la communauté éducative « La construction de ces latrines et les dons reçus de la part du Groupe Bolloré au Cameroun vont permettre d’améliorer les conditions d’hygiène au sein de notre établissement et d’offrir à nos élèves un cadre venant favoriser leur apprentissage scolaire. »

En rappel, L’édition 2022 du Marathon Day coïncide par ailleurs cette année avec la célébration du bicentenaire du groupe Bolloré. L’an dernier, la mobilisation des collaborateurs a permis de faire la rénovation de huit salles de classes et six latrines de l’école communale de Mambanda (Douala). Le Marathon Day est un évènement solidaire lancé par le Groupe Bolloré en 2016. Chaque mois de septembre, tous les collaborateurs du groupe dans le monde se réunissent au profit d’une association caritative en faveur de la jeunesse et de l’éducation. Cette année, l’objectif visé était de 200 000 km.

À propos de Bolloré Transport & Logistics Cameroun

Présent au Cameroun dans la logistique, le transport ferroviaire (Camrail), et la manutention portuaire (Kribi Conteneurs Terminal, SEPBC), Bolloré Transport & Logistics emploie aujourd’hui plus de 5 000 collaborateurs. L’entreprise participe activement au développement du Cameroun et s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs. Bolloré Transport & Logistics mène également des actions pour les populations en partenariat avec des associations pour l’aide à la scolarisation, à la réinsertion sociale des jeunes et pour leur sensibilisation à la préservation de l’environnement. www.bollore-transport-logistics.com