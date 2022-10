MONDE ENTIER :: La mode éthique c’est quoi ? :: WORLD

La mode éthique, aussi appelée mode éco-responsable ou slow fashion, vise à proposer des vêtements fabriqués en respectant la planète. En fabriquant localement, en utilisant des matières écologiques, bref, en faisant les choses de la bonne manière.

Dans cet article, nous allons vous parler de la mode éthique et de toutes ses caractéristiques.

Aujourd’hui, tout le monde sait que la mode pollue. Située parmi les industries les plus polluantes, la fast fashion et le modèle actuel de consommation sont en cause. Produire toujours plus, à bas coût et dans des matières polluantes n’est plus possible en 2022. Les choses doivent changer pour préserver notre planète et tout notre écosystème.

Depuis plusieurs années, des marques éthiques essaient de proposer leur vision de la mode. Un modèle avec des valeurs, où l’environnement est au premier plan ainsi que l’humain. Le but : fabriquer des vêtements éco-responsables qui ne détruisent pas la planète. En France, nous avons la chance d’avoir beaucoup de marques engagées qui créent chaque jour une nouvelle manière de consommer du vêtement, plus en accord avec les impératifs de notre époque.

Qu’est-ce que la mode éthique ?

Beaucoup de français souhaitent changer leur manière de consommer et de s’habiller. Mais ce domaine est complexe, il y a beaucoup de greenwashing et c’est difficile de savoir quelle marques de vêtement est vraiment éthique. C’est la raison pour laquelle nous allons tenter de vous donner notre définition et notre avis sur la mode éco-responsable.

Pour être éthique, une marque de mode doit respecter certains critères :

Elle doit fabriquer ses vêtements le plus localement possible ;

le plus localement possible ; Elle doit utiliser des matières écologiques ;

; Elle doit être transparente vis-à-vis de ses clients ;

Elle doit constamment chercher à améliorer son empreinte carbone.

Fabriquer les vêtements localement

L’origine de fabrication est sans doute l’élément le plus impactant en termes d’empreinte carbone. À ce sujet, nous pouvons citer une étude du cabinet indépendant Cycleco réalisée en 2021 pour l’Union des industries textiles et intitulée “Empreinte carbone du textile en France”. Cette étude démontre qu’un vêtement made in France émet jusqu’à deux fois moins de gaz à effet de serre qu’un vêtement fabriqué en Asie.

Outre l’aspect écologique, acheter des vêtements fabriqués en France ou en Europe garantit que le vêtement a été conçu dans de bonnes conditions de travail. Cette affirmation est beaucoup moins vraie quand le vêtement est réalisé en Asie, dans des pays où le droit des travailleurs n’est pas la priorité.

Utiliser des matières écologiques

Deuxième élément important de la mode éthique : la matière. Les marques éthiques choisissent des matières naturelles comme le coton biologique, le lin, le chanvre. Elles peuvent aussi utiliser des matières recyclées comme le coton recyclé ou le caoutchouc recyclé.

Être transparent par rapport à ses consommateurs

Pour informer ses clients, une marque éthique doit communiquer sur toute la chaîne de valeur de ses produits. Si une marque fait bien les choses, elle en est fière et rien ne l'empêche de communiquer là-dessus. Au contraire, si elle cache l’origine de sa fabrication par exemple, c’est qu’il y a un hic. Un conseil : choisissez les marques transparentes.

Où trouver une marque de mode éthique ?

En France, nous avons la chance d’avoir plusieurs marques de mode éco-responsable avec de belles valeurs. Nous pouvons notamment citer la marque Ankore qui propose des vêtements éthiques pour homme et femme.

Des chemises, des t-shirts, des pulls, des sweats, des bonnets, des casquettes et beaucoup d’autres choses. À chaque fois, des matières biologiques ou recyclées, et tout est fabriqué en France ou en Europe. Une marque réellement engagée pour une mode durable. Vous l’aurez compris, si vous souhaitez vous habiller élégamment tout en respectant la planète, on vous invite à aller visiter leur boutique en ligne !