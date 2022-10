MONDE ENTIER :: 3 astuces pour bien nettoyer une plaque vitrocéramique :: WORLD

Vous venez de vous investir dans une plaque vitrocéramique ? Sachez que cet équipement de cuisine mérite d'être bien entretenu après usage. Alors, comment bien le nettoyer dans les normes ? Voici donc quelques 3 astuces de grand-mères pour parfaire le nettoyage d’une plaque vitrocéramique.

Pourquoi est-il nécessaire de bien nettoyer une plaque vitrocéramique ?

Une plaque vitrocéramique est vraiment utile en cuisine. Elle est très appréciée de par sa qualité et sa praticité. Pour conserver sa durabilité, il est nécessaire de bien l’entretenir avec soin. Il faut donc bien le nettoyer après usage. Si les tâches ne sont pas nettoyées correctement, celles-ci peuvent s’incruster dans la plaque et seront difficiles à débarrasser. Avant de faire le nettoyage plaque vitrocéramique , il faut bien le laisser refroidir pour ne pas l'abîmer. L’utilisation d’une éponge ou encore un couteau est à proscrire au risque de rayer la surface.

Laver la plaque vitrocéramique : 3 astuces à prendre en compte

Il existe plusieurs façons de laver la plaque vitrocéramique. Vous pouvez faire des recherches sur internet ou encore lire les forums en ligne. Pour faciliter la vie, voici quelques astuces à privilégier.

Un chiffon microfibre et de l’eau savonneuse

La plaque vitrocéramique est un équipement de cuisine fragile et sensible. À cet effet, il ne faut pas utiliser des produits de nettoyage à base d’acide citrique. Ce dernier peut l’endommager immédiatement. Lors de son achat, certains fournisseurs vous informent déjà ce petit détail à part son mode d’emploi. Alors, comment bien le nettoyer ? Tout d’abord, humidifier la surface de l’appareil et essuyez-le doucement avec un chiffon microfibre imbibé d’eau savonneuse. Ce dernier est beaucoup plus efficace qu’un papier essuie-tout, car il absorbe directement l’humidité. Puis, il est temps maintenant de chiffonner la plaque avec afin de la débarrasser de toutes les tâches.

Bicarbonate de soude et du vinaigre

Cette deuxième méthode est vraiment une astuce de grand-mère très efficace pour dégraisser une plaque vitrocéramique. Les chefs cuisiniers utilisent ces produits pour faire briller leur plaque vitrocéramique. Pour leur application, il suffit seulement de bien respecter ces astuces suivantes :

- Versez un peu de vinaigre sur la plaque ;

- Saupoudrez la plaque avec du bicarbonate de soude ;

- Plongez un chiffon dans de l’eau chaude puis l'étendre sur la plaque ;

- Laissez agir une quinzaine de minutes afin de faire disparaître toutes les tâches ;

- Essuyez la plaque à l’aide d’un chiffon microfibre sec.

Un grattoir spécial

Le grattoir spécial est d’une grande utilité en cuisine. Ce matériel sert à enlever toutes les saletés dans une plaque vitrocéramique sans abîmer la surface. Pour son usage, il faut seulement bien respecter le niveau de pression de l’appareil. Une pression trop élevée peut l’abimer facilement. La température recommandée est de 45 à 60 degrés. Pour réussir à rincer les taches, chiffonner la plaque avec de l’eau. Pour finir, il est nécessaire de sécher la surface avec un chiffon sec et propre.

De tout ce qui précède, l’entretien d’une plaque vitrocéramique est important. Pour bien le nettoyer, il mérite de suivre quelques recommandations.