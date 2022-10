CAMEROUN :: Hilaire Kamga : "Je pense que Monsieur Biya Paul doit déclarer ses biens" :: CAMEROON

Le président de l’Offre Orange Hilaire Kamga demande au président de la République de déclarer ses biens pour une bonne transparence de sa gestion. C'était ce dimanche ce dimanche dans l’émission Canal Presse sur Canal 2 International

« Monsieur Biya a installé une véritable prime au vol dans son régime. Et il a fait adopter des lois pour encadrer cela. Si vous volez moins de 50 millions, vous êtes considéré comme un petit bandit, on vous exclut du système et on vous envoie en prison pour vol aggravé. Mais si vous volez plus que ce montant là, vous méritez de faire partie du système », affirme l’homme politique et défenseur des droits humains.

Plus loin, il affirme « Je pense que Monsieur Biya Paul doit déclarer ses biens. Il ne l’a pas fait en 97, 2004, 2011 et 2018. Les militants du Rdpc doivent déjà comprendre qu’à l’intérieur c’est fini. Et ceux d’en face doivent s’organiser à gérer la transition », a-t-il conclu sur Canal 2 International.