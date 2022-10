CAMEROUN :: Hommages à David Ekotto Emane : La DG Judith Yah Sunday et tout le personnel de Camtel consternés. :: CAMEROON

La quasi-totalité du personnel de la Camtel s’est rendue aux obsèques à EFOULAN YETYANG pour accompagner à sa dernière demeure David Ekotto Emane l’ancien DG de la Cameroon Télécommunications.

De la levée de corps le vendredi 30 septembre 2022 à la morgue de l’hôpital général de Yaoundé jusqu’à l'inhumation, la DG de Camtel a donné à son prédécesseur l'hommage mérité.

Extraits de l'oraison funèbre prononcée par la DG de Camtel.

« Cette nouvelle, puis-je le confesser, je l’ai accueillie avec une profonde tristesse. En effet, si notre destinée à tous est de devoir un jour prendre congé de ce monde, la routine de la vie quotidienne qui se répète inlassablement crée en nous, consciemment ou non, comme un mirage d’infinitude. »

La vie en entreprise comme collègue entre Judith Yah Sunday et David Ekotto Emane

« Avant d’être mon patron, M. David NKOTO EMANE a été mon collègue à INTELCAM, la société des télécommunications internationales du Cameroun. Au début de ma carrière dans cette entreprise en 1994, j’étais chef de service de l’audit interne et M. Nkoto est Chef du Centre informatique. Nous partagions un même secrétariat ayant le privilège d’être des services directement rattachés au Directeur Général. Cela nous a beaucoup rapprochés. Il est maintenu à ce poste jusqu’à la création, en 1998, de CAMTEL, Cameroon Telecommunications, fruit de la fusion d’INTELCAM et de l’ex-Direction des Télécommunications du ministère des Postes et Télécommunications. »

Hommages mérites, Judith Yah Sunday a évoqué les qualités de l'homme qu’a été son prédécesseur.

« David NKOTO EMANE se révèle dès sa nomination être le manager de l’innovation. Illustration rapidement faite avec le développement du CT Phone créé par le défunt DG M. Nguiamba Nloutsiri, cet outil de communication de 3ème génération qui répond alors aux besoins d’extension du réseau téléphonique filaire de l’opérateur national. Il trouve dans les réserves formulées par certains, la motivation pour avancer. M. Nkoto Emane était ainsi : un véritable fonceur.

Parmi les réalisations de mon regretté prédécesseur, l’on retient la mise sur pied du programme NBN, le National Broadband Network, qui a permis de densifier le réseau de télécommunications avec un éventail de services haut débit ; l’on ne peut omettre de mentionner la construction du Datacenter à Zamengoé, ce joyau architectural certifié Tiers 3, le plus grand jamais construit en Afrique centrale. Une vraie fierté qui reste plus que jamais au cœur de notre stratégie de développement.

Le projet le plus emblématique que nous gardons en souvenir reste l’établissement de la première connexion entre le Cameroun et le Brésil via le câble sous-marin dénommé SAIL, South Atlantic Inter Link. Il s’agit de l’un des quatre importants chantiers de câbles à fibre optique dont il a assuré le parachèvement et qui ont considérablement amélioré la connectivité du Cameroun. »

Si l’on sait qu'un jour où l'autre on va quitter cette terre, pourquoi l'Homme ne cherche pas le chemin de Dieu, comme dit le livre sacré, « réjouis-toi pendant ta jeunesse mais sache qu’un jour, tu rendras compte. »