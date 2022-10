SÉNÉGAL :: Le PNUD désavoue « New design bultshine » au Sénégal :: SENEGAL

A la demande de l’agence d’électrification rurale, l’organisation dit ne pas reconnaître les réalisations faites par ce prestataire camerounais en son nom au Sénégal.

Le programme des nations unies pour le développement (PNUD), dit ne pas reconnaître les états de service du bureau d'étude technique (BET) New design bultshine au Sénégal. Dans une correspondance adressée au directeur général de l'agence d'électrification rurale, du ministère de l'Eau et de l'Energie du Cameroun, le 23 juin dernier, le PNUD explique que tous les éléments fournis par le BET New design bultshinesont faux. « L'entreprise New design bultshine n'a jamais effectué des travaux au nom du PNUD au Sénégal, les références fournies par New design bultshine sont fausses, le nom de la région est incorrect, l'adresse mail de la signataire n'est pas valide, le titre de représentant résidente n'est pas utilisé dans nos correspondances, madame Bintou Djibo a quitté le Sénégal fin août 2017 et ne saurait être signataire d'une correspondance datant de 2020, le cachet utilisé pour le PNUD est un faux », révèle le PNUD, avant de poursuivre: « Ces faits étant de nature à nous causer un préjudice, nous allons en informer les services légaux de notre siège et déposer une plainte auprès des services auprès des autorités compétentes du pays ».

La réponse du PNUD fait suite à la demande de confirmation de l'agence d'électrification rurale du ministère de l'Eau et de l'Energie, du 30 mai 2022. Dans cette correspondance, le directeur de cette agence, a demandé au représentant résident du PNUD à Dakar, de confirmer les informations fournies par le BET New design bultshine, puisque l'entreprise a été retenue dans la demande de proposition de référence pour le recrutement de l'ingénieur conseil du maître d'ouvrage délégué, pour le suivi, le contrôle et la supervision des travaux de construction des ouvrages électriques relatifs à la mise en œuvre du projet d'électrification rurale d'accès à l'électricité dans les régions sous-desservies du Cameroun (PERACE).