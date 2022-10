CAMEROUN :: DR EULOGE YIAGNIGNI MFOPOU OFFRE UN SCANNER DE 160 MILLIONS DE FCFA :: CAMEROON

L’émergence d’une nouvelle élite dans le département du Noun permet d’envisager un avenir prometteur dans ce département plus connu pour ses offres culturelles et artisanales .Tout visiteur dans la ville de Foumban est désormais frappé par le grand chantier en construction tout près du lac municipal , il s’agit du projet d’une clinique médicale qui aura entre autres spécialités, le traitement des maladies du cœur, nerfs, Covid 19.

Son promoteur, Dr Euloge Yiagnigni Mfopou est Médecin diplômé de la faculté de médecine de l’Université de Yaoundé 1 .Cardiologue et neurologue, il a travaillé à l’hôpital central de Yaoundé avant de créer la clinique « Les promoteurs de la santé » où il a su jumeler médecine moderne traditionnelle africaine. L’ouverture de la nouvelle clinique dans la ville de Foumban va attirer les patients des 04 coins du pays, ce qui dans la logique de son promoteur, facilitera le tourisme médical. C’est la suite d’une initiative qui a démarré il y a quelques mois, en juin précisément lorsque le Dr Euloge Yiagnigni Mfopou offrait à l’hôpital protestant de Njisse , un scanner d’une valeur de 160 millions de FCFA.

C’est un scanner de marque Toshiba, 16 barrettes qui produit des images de qualité et permet d´identifier toute pathologie. Doté d´une technologie, FX dont la rotation de tube faite à moyenne de 0,4 secondes, avec une reconstruction de 12 images par seconde, il possède 2 moniteurs de modulation permettant de faire simultanément les examens, pendant qu’un autre technicien analyse les images. « En faisant les examens on peut déjà faire appel, au service d´urgence pour prendre le patient en charge. » précisait un médecin présent lors de la cérémonie de remise de ce don.

Etaient présents lors de la remise officielle de ce don, le préfet du Noun Um Donnacien, le maire de la ville de Foumban Mme Ndam Njoya et les chefs des différents arrondissements qui ont déversé sur le Dr Eloge une pluie de bénédictions ancestrales. Ce scanner va aider les populations du Noun, Bankim, Banyo, Mayo Darle et plusieurs autres localités dans l’Adamaoua qui dépensaient 100 000 FCFA pour un scanner à Bafoussam, sans oublier les autres charges de déplacements et hébergements. Désormais le coût du scanner dans le département du Noun est de 50 000 FCFA grâce au Dr Euloge .

Homme aux multiples casquettes, Dr Euloge est médecin de l’équipe nationale A’. Fidèle serviteur du chef de l’état le président national du RDPC, parti qu’il sert avec beaucoup d’engagements en qualité de délégué à la communication à la sous-section Rdpc Ngoa-Ekellé. En pleine crise du Covid 19, le président Paul Biya proposait de se pencher sur les solutions endogènes pour traiter la pandémie du Covid19. Face à ce désir du chef de l’état de mettre à contribution la pharmacopée pour le traitement du corona, le Dr Euloge Yiagnigni Mfopou a produit un traitement, le COROCURE qui aussitôt fut validé par le ministère de la santé « J’ai l’honneur de vous faire connaître que votre dossier a reçu un avis favorable de la Commission nationale du médicament, réunie en sa session du 17 au 18 mai 2021. […] L’autorisation de mise sur le marché accordée à ce produit a une durée de validité de 3 ans, à compter de la date de signature y afférente », indique le ministre de la Santé publique (Minsanté), Manaouda Malachie, dans un communiqué.

Fabriqué à base de poudre sèche de Thymus vulgaris (communément appelé thym) de 50g, conditionnée dans un flacon de 60 ml, il est accessible à tous les camerounais, et le prix varie selon le flacon entre 5000 et 10000 FCFA.

En attendant inaugurer la clinique de Foumban, Dr Eloge vient d’ouvrir dans la ville de Foumbot un centre de visite technique ultramoderne.

