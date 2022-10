CAMEROUN :: BLAISE MOUSA LE NOUVEAU DG CAMWATER, TOUT SEUL NE RÉLEVERA PAS LE DÉFI D'ACCÈS A L'EAU POUR TOUS :: CAMEROON

Blaise Moussa spécialiste en gestion des ressources financières pourra-t-il relever le défi avec Camwater ?

Depuis la disparition de la société nationale des eaux du Cameroun (SNEC), plusieurs DG se succèdent à la tête de la nouvelle compagnie nationale Camwater , pour des résultats médiocres du point de vu des statistiques. En 2022, plus de 60% de camerounais ne sont pas connectés au réseau de Camwater . La station de pompage d'eau D’Akomnyada qui alimente la capitale politique a été construite en 1985 pour à peine 550 000 Habitants, Yaoundé compte aujourd'hui entre 2.400 000 et 2600 000 hbts selon les agences. Sa réhabilitation annoncée en 2017 n'a produit aucun résultat, les partenaires techniques décriaient l’absence de financement.

A Camwater, les responsables sont unanimes sur l'absence des financements dans l'exécution des projets comme cause de la pénurie d’eau dans les villes du pays. Un paradoxe alors que l'approvisionnement en eau aux côtés de la santé sont les secteurs qui bénéficient du plus grand nombre d'avis favorables des organismes financiers, partenaires nationaux et internationaux.

Pourquoi cet argent n'arrive pas dans les caisses de la CAMWATER ?

Le patron de la caisse autonome d'amortissement a plusieurs fois décrié l'incapacité et la non maîtrise des mécanismes de décaissement par les agents de l’état, ce qui a fait gonfler le volume de prêts non décaissés à plus 4 milliards de dollars.

A titre d'exemple : le 27 Octobre 2017 , la banque africaine de développement sommait les autorités de Yaoundé en donnant jusqu’au mois de février 2018 pour finir de décaisser le prêt alloué au Cameroun dans le cadre d’un programme d’assainissement d’eau dans 18 villes secondaires du Cameroun, financé à hauteur de 31 milliards de francs Cfa par la BAD, un prêt qui remontait à 2009 .Pendant ce temps , les populations n'ont pas accès à l'eau et dénoncent les fausses promesses du président de la République .

A défaut de se conformer à la logique du partenariat public privé défini dans la SND30 comme réforme pour les gros projets d’infrastructures, ou encore établir les périmètres de concessions, Camwater devrait soutenir les communautés décentralisées qui ont désormais la compétence d’offrir l’eau potable aux populations. Ensemble en associant les communes, le Cameroun peut trouver les moyens pour décaisser les fonds disponibles non décaissés pour faire honneur au président de la république qui ne cesse de mettre tous les moyens pour offrir l’eau à tous les camerounais.