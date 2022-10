CAMEROUN :: YAOUNDÉ-NSIMALEN ,LE MINHDU VEUT 45 MILLIARDS POUR CONSTRUIRE DES PASSERELLES POUR PIÉTONS :: CAMEROON

Autoroute Yaoundé Nsimalen ,10.8 kilomètres coûtera après la construction des passerelles 200 milliards de FCFA.

En effet , après l'ouverture partielle de cette autoroute en 2021, soit 07 ans après le début des travaux ,le constat a été fait sur les risques d'accidents des piétons lors de la traversée.

Le maître d'ouvrage qui est le ministère de l'habitat et du développement urbain planifie la construction de trois à 04 passerelles pour piétons, ce qui fera passer selon les sources officielles de 154 milliards de FCFA au début des travaux, à 200 milliards de F au terme de ces derniers (hors indemnisations).

Le quotidien Ecomatin renseigne qu'une mention urgente a été posée sur la demande de validation de ce projet de passerelles .

Notons qu'au lancement en 2013 de l'autoroute Yaounde-Nsimalen ,le budget alloué était de 34 MILLIARDS de FCFA pour 10.8 kilomètres de routes .Dix ans plutard ,il passera à 200 milliards de FCFA ,soit 20 milliards de FCFA le kilométre d'autoroute au Cameroun.

La Banque mondiale , la Chine et plusieurs acteurs de la société civile camerounaise avaient décrié la non maturation de ce projet et ses coûts trop élevés .

La section urbaine de ce projet avait été suspendue par Ousmane Mey ,le budget initial était de 250 milliards de FCFA pour 09 kilomètres , il devait traverser le boulevard j'aime mon pays jusqu'au Carrefour Warda.

Albin Njilo