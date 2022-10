CAMEROUN :: MOUSSA Blaise, nouveau DG de la CAMWATER : La compétence au dessus de la moyenne :: CAMEROON

C’est un jeune Directeur Général que le Président de la République a choisi pour manager la CAMWATER. Monsieur MOUSSA Blaise est un haut cadre hors échelle de l'administration publique camerounaise qu'on présente plus. Partout où il est passé, ses supérieurs hiérarchiques ont retenu de lui, un homme rompu à la tâche. Pour ceux qui le connaissent, sa nomination à la tête de la CAMWATER n'est pas une surprise. Ça fait bien longtemps qu'il devait occuper un tel poste de responsabilité.

Humble, sobre et rempli de maîtrise de soi, le PCA de la SONAMINE et Directeur des Affaires Générales du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme administrative a été Secrétaire Général de la FECAFOOT, Directeur qualité, audit interne à l’Agence des Normes et de la Qualité (ANOR) et Directeur de l’Administration et des Finances à l’ANOR.

Le pensionnaire de l’ENAM est un inspecteur Principal des Impôts. Dans sa quête continue de la connaissance, le nouveau DG de la CAMWATER prépare une thèse de doctorat en finances publiques et droit fiscal à l’Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé (IRDEIC) de l’Université Toulouse 1 – Capitole.

Le Cameroun serait honoré d'avoir de tels directeurs généraux pour redresser les entreprises parapubliques.

Témoignage de Joseph LE, Ministre de la Fonction Publique et la Réforme Administrative.

« C'est avec un réel plaisir que je viens d'apprendre la bonne nouvelle du choix porté par le Chef de l'État, S.E. Paul BIYA, sur Blaise MOUSSA, pour en faire le nouveau DG de Camwater. En tant que DAG du MINFOPRA, j'ai trouvé en lui de grandes qualités professionnelles et morales. »

Installé ce 30 septembre 2022 par le Ministre de l’Eau et de l’Energie Gaston Eloundou Essomba, le nouveau DG a déjà commencé à impulser la dynamique qu'on lui reconnaît

La rédaction de camer.be félicite et souhaite bon vent au nouveau DG de la CAMWATER.