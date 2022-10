CAMEROUN :: Douala: 15 militants du MRC libérés :: CAMEROON

La date du jeudi 29 septembre 2022, restera à jamais gravée dans la mémoire de ces militants du MRC incarcérés depuis 2020. Ils respirent enfin l’air de la liberté.

Il s’agit notamment de :

Tchuem Clovis Mike Tchoudja Olivier Douglas Kouamo Patrice Wembeu Nya Landry Tchakam Nehamandji Dzuguem Florimond Temapi Kameni Roger Nkue François Pouako Jiabo André Djeukam Arnold Steve Fotseu Noubomgso Gaston Kouam Pouomegne Serge Aimé Tachuemo Kouam Adolphe Tanankeng M L Raoul Gilbert Ndjole Annis Wilfried.

Selon leur conseil, Ils ont purgé chacun une peine de 24 mois de prison.

Ils avaient été interpellés et emprisonnés à la suite des marchés blanches du 22 septembre 2020, comme plusieurs autres dans différentes villes du Cameroun. Certains ont été libérés plus tôt, au moins deux sont décédés en prison, et neuf sont malades, renseignent les cadres du parti. A leur sortie de prison, ils n’ont pas manqué de réaffirmer leur détermination à continuer le combat entrepris avec leur leader le professeur Maurice KAMTO.

Ce dernier a d’ailleurs récemment rejoint les rangs des avocat membres du collectif Sylvain Souop, qui représentent ces prisonniers politiques. Si la libération est saluée, au sein de ce parti politique de l’opposition l’on dénonce toujours l’injustice du pouvoir en place qui fait tout pour museler l’opposition.

Plusieurs autres militants du MRC demeurent incarcérés dans des prisons à travers le Cameroun à nos jours.