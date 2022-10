CAMEROUN :: Les Maires de la région de l’Ouest se resserrent les coudes pour des plaidoyers collectifs :: CAMEROON

Les réunions mensuelles de Cvuc Ouest seront relancées. Président régional de l’antenne Ouest de Communes et villes unies du Cameroun (CVuc) et Maire de la Commune de Penka-Michel, Sa Majesté TSIAZE FOZANG Jean Pierre, a présidé, le mercredi 28 septembre 2022 une réunion de relance des activités de cette organisation à l’hôtel de ville de Banka.



« Nous nous retrouvons que lors des événements. Ca ne donne pas. Nous formons une famille. Nous devons ici à Banka jeté les bases qui permettront des nouvelles orientations pour le fonctionnement de l’antenne régionale de Communes et villes unies du Cameroun(Cvuc) à l’Ouest.

Les maires doivent se retrouver. C’est un cadre privilégié. Je suis porteur de la voie du Maire de la Commune de Bangou.» Telle est la conviction de M. Dombu, Maire de la Commune de Batié. Présent à la réunion de relance convoquée par TSIAZE FOZANG Jean Pierre, Président de Communes et villes unies du Cameroun (Cvuc) antenne de l’Ouest et tenue à l’hôtel de ville de Banka. A sa suite, Gabriel Mbomgnin, Maire de la Commune de Bandja, intervient pour demander de relancer Communes et villes unies du Cameroun dans la région de l’Ouest en regardant correctement, « les inconvénients et les avantages de l’ancienne version » sous le patriarche Victor Fotso.

La mémoire de Victor Fotso

Miky Love Fotso Maptué, Maire de la Commune de Pété-Bandjoun salue quant elle l’initiative de relance portée par Joseph Clovis Nguéssieuk, Maire de la Commune de Banka. Elle s’excuse auprès de ses homologues Maires pour son absence lors de certains événements de grande portée. Elle exprime ses remerciements à l’endroit de tous les élus locaux qui ont assisté à la cérémonie de rétrocession des logements sociaux dans la commune de Peté-Bandjoun récemment. Elle se dit engagée pour la relance de Cvuc-Ouest. Pour elle, quand les maires sont en groupe, ils peuvent facilement faire des plaidoyers. « On prenait en considération les idées de la région de l’Ouest. Les Maires de la région de l’Ouest étaient pris en compte. En groupe, ils influençaient au niveau de Yaoundé des décisions dans le sens de l’amélioration des conditions de vie des populations des Communes. Les Maires doivent se retrouver pour échanger des expériences. Il y a des choses que l’on ne peut demander qu’à un Maire et non à un collaborateur. Les Maires doivent bien se connaitre », précise-t-elle. Elle profite de cette occasion pour rappeler la dimension exceptionnelle de son défunt père, le Maire Victor Fotso de la commune de Pété-Bandjoun(1996-2020) qui, pendant des années, a reçu les réunions des maires de l’Ouest à sa résidence de Bandjoun, avec toutes les commodités y afférentes. Sous sa présidence, les magistrats municipaux de la région de l’Ouest ont multiplié des actions, « avec des résultats », précise Miky Love Fotso Maptué. Au rang desdits résultats, il faut noter l’organisation pendant plusieurs années du salon des Communes de l’Ouest (Saco) avec des actions en faveur de la relance de la caféiculture ou de l’écotourisme dans la région de l’Ouest.

Les spécialistes en montagne, suivi et évaluation des projets

Cet élan de solidarité, renouvelé sous son impulsion, le Maire de la Commune de Banka veut le dépouiller de toute « affinité nombriliste ». « Il faut une réelle solidarité entre les Maires de la région de l’Ouest », affirme-t-il.Il fait savoir que prés d’une dizaine de Maire ont adhéré à cette initiative de relance. Il s’agit, selon lui, des Maires des Communes de Bamendjou, de Bazou, de Tonga, de Bana, Bakou, Kekem et Fokoué. Les autres seront sensibilisés au fur et à mesure, souligne-il. L’invitation des experts en droit de la décentralisation et les spécialistes en montagne, suivi et évaluation des projets font partie des personnes que le Maire de Banka recommande qu’elles soient invitées pour édifier les Maires sur des questions techniques en marge de leur rencontre mensuelle.