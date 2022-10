CAMEROUN :: Rien n’est grave :: CAMEROON

Le jour où les Camerounais comprendront qu’il n’y a aucune urgence ici en Afrique, ils deviendront certainement moins malintentionnés. Car je suis bien placé pour vous affirmer qu’il n’y a effectivement rien de bien grave…

Rien n’est urgent

Le jour où les Camerounais comprendront qu’il n’existe aucune urgence, ils deviendront certainement plus raisonnables. Parce que je vois des gens autour de moi qui s’agitent autour des autres pour un rien du tout, parce qu’ils se complaisent régulièrement à toujours se mobiliser dans la précipitation et dans les urgences.

Il n’y aucune immédiateté dans la vie d’un homme qui s’est bien organisé au préalable. Il n’y a aucune pression extérieure. Il ne doit y avoir aucune contamination intempestive des influences exogènes ; parce que la plupart des Camerounais sont dans l’urgence simplement parce que quelqu’un est venu pour leur dire que hein, qu’il y a un problème dehors qui est vraiment très-très-très-très-très urgent…

Si vous avez un malade à l’hôpital, aidez-le du mieux que vous pouvez mais souvenez-vous pour commencer que vous n’êtes pas du tout un médecin. Si vous regardez une maison qui commence à brûler, ne paniquez pas mais appelez immédiatement les sapeur,s-pompiers. Et si quelqu’un vous appelle à trois heures du matin pour vous dire qu’on vient de voler son téléphone portable, demandez-lui tranquillement que « Tu veux que je fasse quoi dans la nuit mon frère ? Hein ? On ne peut pas gérer ça demain matin ? »

Rien n’est indispensable

Je connais beaucoup de couples qui se séparent ici dehors, simplement parce que la femme a demandé une nouvelle boucle d’oreilles à son mari et que ce dernier a répondu « Fiche-moi le camp ! »

Rien n’est indispensable dans votre vie. Ou en tous cas, ne devrait l’être. Aucun objet ni aucune personnalité ne devrait vous paraître irremplaçable, à tel point que son absence ou son espérance vous démoralise, vous paralyse, vous anesthésie ou encore vous immobilise. Si un homme ne vous aime plus et qu’il commence déjà à vous tourner comme le couscous manioc (et pourtant vous l’aimez passionnément hein), eh bien quittez-le tout simplement ! Ne sacrifiez pas votre existence pour des inutilités qui n’en valent même pas la peine, sinon vous serez le grand perdant et vous le regretterez durant toute votre vie…

Rien n’est indispensable ! Si on vous coupe la lumière au quartier, utilisez d’abord une bougie ou alors une lampe chinoise en attendant que l’énergie électrique revienne complètement. Si l’eau ne coule plus dans votre robinet, allez remplir tous vos récipients dans le forage le plus proche. Si vous avez envie d’acheter un écran plasma parce que vous voulez absolument impressionner votre future visiteuse, ou pourquoi pas vos followers, contentez-vous d’abord de votre minuscule téléviseur cathodique que vous utilisiez auparavant. Et vous constaterez que vous n’en mourrez pas pour autant.

Rien n’est unique

Que ce soient des objets personnels ou bien les personnes les plus proches, rien n’est unique ici sur cette Terre. Alors ne vous dites pas que « J’ai perdu le cœur de cette fille, je ne retrouverai plus jamais quelqu’un comme elle ! » Ne vous dites pas que « J’ai perdu un ordinateur et un téléphone sophistiqués qui avaient des caractéristiques et des données privées irrécupérables… »

C’est faux, faux et archi-faux ! Tout ce qui existe sur cette Terre existe en double voire en quadruple, et à fortiori les objets de grande consommation qui sont techniquement fabricables, reproductibles, transformables et même perfectionnables.

Si tu perds un objet qui te tenait réellement à cœur, remplace-le par un autre objet de même nature mais qui sera de bien meilleure qualité et de meilleure valeur. Si tu perds un individu que tu appréciais spécialement, essaie d’abord de colmater les brèches avec lui, et puis, si cela ne marche pas, eh bien tu passes à autre chose ! Si tu perds une émotion ou bien une sensation que tu aimais souvent éprouver ou ressentir, ou alors si tu as perdu un immense talent ou une énorme compétence, dis-toi bien que tu as développé d’autres capacités qui te seront certainement beaucoup plus avantageuses. Car il faut bien le savoir, rien n’est vraiment unique.

Rien n’est éternel

L’amour n’est pas éternel. L’argent n’est pas éternel. La vie n’est pas éternelle et le bonheur n’est pas éternel non plus… Ni même le malheur ! Si vous êtes malheureux aujourd’hui, rassurez-vous, cela finira bien par vous traverser un moment ou un autre. Les souffrances que vous endurez ou bien les nombreux problèmes que vous rencontrerez au cours de votre vie, heureusement qu’ils ne seront pas éternels non plus…

Alors jouissez avec mesure dans les moments d’allégresse, et ne vous turlupinez pas l’esprit lors de vos moments de faiblesse. N’ayez pas peur ! Car si tu cèdes à la peur du mal, tu ressens déjà le mal de la peur (Beaumarchais). Et surtout ne vous inquiétez jamais, quelle que soit la gravité de votre situation. Car « Si ton problème a une solution, il ne sert à rien de t’inquiéter. Et s’il n’en a pas, t’inquiéter ne changera rien ». C’est un proverbe tibétain que j’ai fini par adopter comme ma propre philosophie personnelle…

Rien n’est perdu !

Donc le jour où les Camerounais comprendront qu’il n’y a aucune urgence ici en Afrique, ils deviendront indiscutablement moins malhonnêtes. Car je suis bien placé pour vous confirmer qu’il n’y a manifestement rien de très grave…

Rien n’est désespéré ! Chacun d’entre nous possède un destin qui est plus ou moins comparable à celui des autres, mais personne n’est prédestiné à s’éterniser dans la souffrance, dans la pauvreté, dans la discrimination négative ni dans le désespoir.

Rien n’est acquis ! Si par bonheur vous rencontrez un peu de chance, un peu d’amour ou pourquoi pas beaucoup d’argent, rappelez-vous que rien n’est définitif ; et que tout cela peut très vite s’évaporer en un seul instant. Rien n’est vraiment fataliste ici au Cameroun, y compris à Dibombari où réside mon meilleur ami Pierre la Paix Ndamè…

Et pourtant lorsque j’observe mes compatriotes, ils sont toujours dans les précipitations et dans les urgences. Ils aiment parfois survaloriser des événements de peu de valeur, et ils conditionnent leur bonheur et leur malheur à l’acquisition d’un simple objet, ou encore à l’attachement sentimental d’une seule personne. Alors que leur vie ne comporte généralement rien de bien dramatique…