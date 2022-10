CAMEROUN :: Joel Embiid obtient la nationalité américaine :: CAMEROON

Deux mois après après avoir obtenu la nationalité française, le basketteur d’origine camerounaise devient américain

C’est une nouvelle que personne n’attendait et qui vient prendre à contre pied plusieurs spécialistes du basket qui s’étaient prononcés sur la question de sa naturalisation comme français.

Deux mois seulement après, Joel Embiid, né à Yaoundé au Cameroun il y a 28 ans, a annoncé ce jeudi qu’il était également devenu citoyen américain ! Ce qui risque sûrement de poser problème pour sa venue en équipe de France.

Le principal intéressé a déclaré à ce propos « Je suis ici (aux Etats-Unis) depuis longtemps, Mon fils est américain. Je vis ici et c’est une bénédiction d’être un Américain. Alors je me suis dit pourquoi pas ? » La raison de ce nouveau rebond de la star, qui aurait été officialisé également durant l’été, est semble t-il d’ordre familial, son fils et sa compagne Anne de Paula ayant sans doute joué un rôle dans cette décision

Naturellement, la question va désormais se poser quant à sa future équipe nationale. Cameroun,France ou Etats-Unis ?

Il faut tout de même noter que le cas Embiid n’est pas nouveau . Joakim Noah, qui bénéficiait de quatre nationalités suédoise, américaine , Camerounaise et française, n’a choisi la France qu’en 2007.