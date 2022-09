CAMEROUN :: Première communion pour l’Ecole catholique de Soung: NDJIKE FOTSO Gabriel reçoit l’onction papale :: CAMEROON

Grâces et louanges rendues à Dieu, honneurs appuyés au généreux donateur et accueil festif à l’école Catholique de Soung, re-née de ses vestiges. C’est dans cette ambiance inédite que le diocèse de Bafoussam a réceptionné le don du Président Directeur Général de PETROLEX M. NDJIKE FOTSO Gabriel le 14 mai 2022 à Bandjoun.

La symbolique profonde de cette cérémonie se trouve dans sa programmation : au lendemain de la célébration de Pâques. Les autorités du diocèse de Bafoussam auraient voulu prolonger la joie de la résurrection du Christ qu’elles n’auraient pas procédé autrement. On comprend dès lors le concert de louanges et de bénédictions qui a ponctué cette journée de bénédiction de l’Ecole catholique de Soung. Louanges, naturellement à Dieu qui a pourvu, qui a oint de générosité le Président Directeur Général de PETROLEX M. NDJIKE FOTSO Gabriel, et bénédictions à l’endroit du donateur.





De résurrection, il en était évidemment question de cette Ecole catholique de Soung, tombée en ruines depuis des décennies, presque disparue, puis revenue à la vie, après une mutation complète, du fait d’un fils de quartier, qu’on n’a pas hésité ici à rebaptiser Ange Gabriel. L’honneur de ce florilège de bénédictions et d’éloges revient au Pape François qui écrit : «Sa Sainteté François accorde de tout cœur la bénédiction apostolique à NDJIKE FOTSO Gabriel et invoque par l’intercession de la Sainte Vierge une nouvelle abondance des grâces divines.» Ensuite c’est au tour de Monseigneur Paul Lontsie-Keune, Evêque de Bafoussam, célébrant principal et maître des lieux, de lui délivrer un certificat de reconnaissance : « Ce document est remis à Monsieur Gabriel NDJIKE FOTSO pour le don de nouvelles infrastructures et de nouveaux équipements à l’Ecole Catholique de Soung. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit descende sur vous et demeure toujours. »

L’office de bénédiction se passe dans une chapelle de circonstance, avec un aréopage de concélébrants dont entre autres Monseigneur Paul Lontsie-Keune bien sûr, Dieudonné Watio, Evêque émérite de Bafoussam, Abraham Kome, Evêque du diocèse de Bafang et Président de la Conférence épiscopale du Cameroun, l’Abbé Pierre-Marie Célestin Kengne, Directeur diocésain et Secrétaire à l’Education catholique…

Le tout Ouest administratif s’est mobilisé dans la suite du gouverneur Augustine Awa Fonka : le préfet du Koung-Khi Jean Daniel Djoboïna, le sous-préfet ; les politiques n’étaient pas en reste ainsi que les patrons d’entreprises d’envergure. André Siaka, Albert Kouinche, Pola, Emmanuel Chatué, etc. Les invités spéciaux à l’instar de l’ancien ministre Michael Tomdjo, l’ancien bâtonnier Charles Tchoungang, Fritz Ntonè Ntonè l’ancien Délégué du gouvernement… Présence remarquée de Madame Antoinette Zongo, Préfet Mefou & Akono, fille adoptive de Bandjoun depuis son passage comme préfet du Koung-Khi. Le roi Bandjoun, conduisant une forte délégation de têtes couronnées et de notables, avait également fait le déplacement.Un adage dit : «Qui dit merci en redemande». Et cela s’est vérifié dans le propos de la mère du généreux donateur (intervenue après de nombreux orateurs), la bien nommée maman Marie, qui n’a pas voulu laisser deviner sa pensée dans son mot de remerciement : «Que Dieu lui donne davantage de force et à vous tous, puisque comme vous le savez, une seule main ne peut pas attacher un paquet, afin que, à l’instar de cette école, puisse également pousser une petite chapelle pour nous.» Ainsi exprimé, aussitôt programmé. C’est un secret de polichinelle que de dire que le projet de la construction de l’église de Soung est déjà sur la table du Président Directeur Général de PETROLEX.

Mais revenons à la vedette du jour, l’Ecole catholique de Soung dont la rétrocession et la bénédiction se sont faites dans la pure tradition catholique. Après la remise de la clé à l’évêque de Bafoussam par le Président Directeur Général de PETROLEX, il y a eu la coupure du ruban, le dévoilement de la plaque commémorative, la signature du livre d’or et la visite guidée des lieux. Un défilé solennel des invités qui n’ont pas caché leur émerveillement devant ce petit bijou architectural signé Luc Waffo, de WALK CONSTRUCTION mais plus encore face à la générosité du donateur.

A la fin, Mgr Paul Lontsie-Keune placera l’école catholique de Soung en de saintes mains : «Nous voulons confier ce lieu et les enfants qui y seront à la protection de la Vierge Marie, mère de Dieu et mère de l’Eglise.»

Gabriel NDJIKE FOTSO

«J’ai l’intention de décrocher d’autres diplômes»

Dès le lendemain du départ en congés, mon père FOTSO Jean, à qui je rends un vibrant hommage à titre posthume, nous envoyait régulièrement passer nos vacances auprès de notre grand-mère ici à Soung. Nous passions trois mois de vacances à aller travailler dans les champs. C’est ainsi que nous nous sommes familiarisés avec l’école catholique de Soung qui était complètement délabrée. J’étais très troublé de voir cette école dans cet état. Pour quelqu’un comme moi qui avais fréquenté l’école maternelle Maria Goretti, l’école Saint Gérard à Douala, un tel délabrement pour une école était inadmissible.

Je m’étais promis de faire un jour en sorte que l’école catholique de Soung ressemble à ces écoles que nous admirions tant. Mais malgré cette volonté et cette ambition, cette réalisation n’a été possible que grâce à l’appel de Dieu. Les hommes pensent très souvent qu’ils sont forts, mais ils ne le sont pas. Si nous avons pu y parvenir, c’est parce que Dieu nous l’a demandé et nous a donné les moyens de le faire. Pour moi, l’école catholique de Soung est notre testament pour l’humanité.

Je prie Mgr Paul Lontsie-Keune de transmettre mes remerciements les plus sincères au pape François pour m’avoir décerné ce que je considère comme le premier diplôme de l’école catholique de Soung. Je le prie également de transmettre au pape François que j’ai l’intention de décrocher plusieurs autres diplômes.

Maman Marie, mère du donateur « Que Dieu lui donne la force pour nous offrir aussi une chapelle »

Que Dieu donne davantage de force à votre fils pour que, à l’instar de cette école, puisse également pousser une petite chapelle pour nous. J’ajoute mes remerciements aux vôtres et félicite son épouse que j’encourage à toujours bien prendre soin de lui afin qu’il se déploie avec plus de ferveur pour réaliser d’autres œuvres en faveur de notre quartier.

Dr Fritz Ntonè, Ancien délégué du gouvernement de Douala



«Le nom de Gabriel FOTSO NDJIKE va rester à jamais dans les annales»

Ce qu’on a vécu ce matin, c’est une œuvre qui vaut doublement la peine parce que laisser une église, laisser une école c’est quelque chose de spirituellement très fort, mais se préoccuper aussi de l’avenir de la jeunesse, du devenir du village, de la région et du pays est une bonne chose. Le nom de Gabriel FOTSO NDJIKE va rester à jamais dans les annales de Soung Bandjoun, de Bafoussam, de l’Ouest et de tout le Cameroun.