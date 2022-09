CAMEROUN :: PMUC : Deux milliards de FCFA à gagner dimanche prochain :: CAMEROON

C’est à la faveur de la 101e édition de la Course Qatar Prix de l’Arc de Triomphe prévue le 2 octobre sur l’hippodrome de ParisLongchamp.



Le Pari mutuel urbain camerounais (PMUC), souhaite offrir à ses parieurs, un début de mois d’octobre exceptionnel. C’est à la faveur de la 101e édition de la Course Qatar Prix de l’Arc de Triomphe prévue dimanche, 2 octobre 2022 sur l’hippodrome de ParisLongchamp.

Pour cette course organisée par France Galop et ses partenaires sur une distance de 2400 mètres, le ou les parieur(s) qui aura (auront) trouvé la bonne combinaison à l’arrivée, empochera (empocheront) la rondelette somme de deux milliards FCFA, déduction faite des frais techniques et autres.



La cagnotte en question sera mise en masse commune internationale, a informé le PMUC. L’entreprise entend payer aussitôt, le ou les parieurs ayant validé la combinaison exacte. Les gagnants pourront rallonger la liste des millionnaires déjà fabriqués par le PMUC cette année.

On se souvient des 100 millions Fcfa gagnés à Douala en juin dernier ou encore des 82 millions Fcfa décaissés en mai 2022 pour ne citer que ces gros gains, tous payés avec responsabilité. Les parieurs pourront jouer dans tous les kiosques PMUC et en ligne sur www.pmubet.cm. D’après le PMUC, son réseau national sera ouvert toute la journée du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest.



Les parieurs y sont attendus avec leurs différentes combinaisons pour cette course qui va connaître la participation de 20 champions, issus des 86 chevaux (dont 33 entraînés en France, 26 en Angleterre, 13 en Irlande, 6 en Allemagne et 6 au Japon), sélectionné en mai dernier pour la circonstance.

Parmi les coureurs, il y aura surtout, le vainqueur de l’édition précédente, l’Allemand, Torquator Tasso, qui vise un doublé, avec un chrono record de 2’ 24’’ 49. L’événement sera retransmis dans 60 pays dans tous les continents. Les dés sont jetés.