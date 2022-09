FRANCE :: LANCEMENT DES TONTINES DE L'IMMOBILIER: SOLUTION DE FINANCEMENT...



Lancement des « Tontines de l’immobilier”, la solution de financement de projet d’investissement immobiliers locatifs en France à destination des diasporas Afro-descendantes.



Le vendredi 21 octobre 2022, le cabinet de conseil en investissements immobiliers URIEL Groupe organisera une conférence de presse suivie d’un débat dans le cadre du lancement officiel de sa solution « Les Tontines de l’Immobilier », nouvelle solution de financement de projets d’investissements immobiliers locatifs.



L’événement se tiendra à partir de 15h à l’hôtel Hyatt Regency de Paris Etoile.



S’inspirant du modèle ancestral des tontines africaines et caribéennes, les « Tontines de l’Immobilier » ont pour objectif de permettre à tout membre

des diasporas de se constituer un patrimoine immobilier en France et au pays à partir de 5 euros.

Afin de présenter les caractéristiques et les enjeux de cette solution innovante, la conférence-débat-lancement s’articulera autour de trois moments :





Une conférence-débat sur le thème “L’investissement participatif comme levier de financement des projets immobiliers en France pour les diasporas africaines et afro-caribéennes : Enjeux, défis et opportunités”



Une conférence de presse sur le thème “Comment bâtir un patrimoine immobilier en France avec 5 euros ?

La solution “Les Tontines de l’immobilier”?

Un cocktail de clôture avec tirage au sort du jeux concours “Les Tontines de l’Immobilier” « L’immobilier représente l’un des secteurs d’investissements les plus sûrs et rentables mais il est encore considéré comme réservé à une élite pour nombre des membres des diasporas africaines et caribéennes. Je suis donc

très fière de cette initiative qui permettra de déconstruire cette idée et d’offrir à tous les informations et les ressources nécessaires. » a déclaré Mireille LE BOULER, sa présidente fondatrice d’URIEL Group.



« Cet événement aura d’abord pour objectif de présenter « Le Tontines de L’Immobilier » que nous avons pensé et développé pour proposer une offre sur mesure à ceux qui souhaitent bâtir leur patrimoine. Nous souhaitons d’autre part fédérer et inciter les diasporas rêver grand. » a ajouté Bop

Sandrino-Arndt, Directeur des Programmes d’Investissement Immobiliers chez Uriel Group.



Pour plus d’informations sur les modalités de participation et d’inscription, rendez-vous sur www.lestontinesdelimmo.com



À propos d’URIEL Group



Lancé il y a de cela 5 ans sous la houlette de sa Fondatrice et Présidente Mireille LE BOULER, URIEL Groupe est le centre d’excellence de conseil et d’accompagnement en investissements immobiliers. Ce cabinet exclusivement dédié aux ressortissants de la Diaspora Africaine et Afro-caribéenne en Europe

désirante de se bâtir un patrimoine immobilier en Europe et au Pays a déjà accompagné plus d’une centaine d’investisseurs en France et en Afrique.



Contact Presse

Keshia Dupros

Keshia.dupros@gmail.com

+33(0)628342562