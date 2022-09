CAMEROUN :: Séminaire pédagogique de rentrée à l'ESCG-Ydé : les enseignants prêts pour la nouvelle année. :: CAMEROON

Aujourd'hui, 29 septembre 2022, les enseignants de l'École Supérieure de Commerce et de Gestion de Yaoundé ont tous pris part au traditionnel séminaire de préparation des stratégies d'enseignement-apprentissage.

Commencé à 14h15 pour s'achever à 18h00, il s'est concentré sur 4 temps forts : l'intervention de la tutelle ; l'intervention du directeur, le carrefour pédagogique et les activités de la recherche.

En ce qui concerne le premier point, Pr Jean-Pierre Roy, Représentant de la tutelle en France, FIGS Education et d'Idrac Business school a articulé son propos autour des pratiques pédagogiques novatrices en temps de crise et la nécessité d'allier le présentiel au distanciel, avant de s'arrêter sur la tenue de la documentation pédagogique. En réitérant la disponibilité de la tutelle en matière de coordination pédagogique et des garanties d'intégration des étudiants accueillis en France, il a souligné l'importance de la mobilité académique des enseignants.

Pour ce qui est le l'intervention du Directeur de l'ESCG-Yaoundé, le Pr Bertin Léopold KOUAYEP a insisté sur l'internationalisation des programmes d'enseignement, l'arrimage de l'ESCG aux exigences du programme français, les succès par rapport aux activités consultatives et les compétitions des apprenants, ainsi que les bourses dont ils bénéficient.

Après cela, le Carrefour pédagogique s'est ouvert. Sous le thème "Technopédagogie et efficacité de l'apprentissage par les compétences", le Responsable pédagogique a insisté sur la contribution de la "cargaison digitale" à l'accélération des pratiques pédagogiques inclusives, en s'inscrivant dans la pédagogie intégrée, différenciée, de développement des compétences.

Suite à une trentaine de minutes pour son exposé, il a présenté les 12 principes référentiels de la pédagogie (12PRP) qui garantissent la conscience professionnelle de l'enseignant de l'ESCG.

Après ce moment meublé de riches interactions, le DAAP a échangé avec les enseignants sur le remplissage et la tenue des documents pédagogiques.

C'est après cela que les participants ont rempli chacun sa fiche de renseignement pour l'affectation des cours.

Après la Pause-café, au 4e moment, le Pr Rovier DJEUDJA, Coordonnateur pédagogique et de la recherche a présenté les activités scientifiques en insistant sur le projet de la Revue internationale de l'ESCG dont les grands éléments structuraux ont été présentés. Le grand enjeu, a-t-il dit, est la capture des opportunités qu'offre le champ de la recherche, pour faire vivre la Revue et ses porteurs-auteurs, dans cet espace de discussion et d'échanges.

Après plusieurs questions répondues, le Directeur est revenu sur les questions d'éthique, les qualités fondamentales d'un enseignant, avant d'interpeller tous les participants sur la nécessité d'observer les exigences pédagogiques véhiculées et se lancer dans la recherche académique dont la Revue sera suffisamment côtée.

Cette occasion félicitée permet aux enseignants de mieux calibrer déjà leurs cours en attendant la rentrée du 12 octobre 2022

Tout a commencé vite et bien, qu'il s'est achevé sans déviance.