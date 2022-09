CAMEROUN :: Achille BASSILEKIN III honore les Sénateurs de la Région du Centre à Nitoukou :: CAMEROON

Dans le cadre de la tournée de compte rendu parlementaire des Sénateurs de la Région du Centre ce mercredi 28 septembre 2022, ils ont été reçu avec tous les honneurs dus à leur rang par le Ministre des PME, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat Achille BASSILEKIN III.

La délégation conduite par Laurent NKODO Vice-Président du Sénat et constituée des Sénateurs : Sa Majesté Jean Marie MAMA, Pascal ANONG ADIBIME, BELL Luc René, Elie Victor ESSOMBA TSOUNGUI, Nicole OKALIA BILAI, Eliane KOUNGOU EDIMA, Albert MBIDA, pour ne citer que ceux-là après Bafia, Bokito et Ombessa se sont rendus ce mercredi 28 septembre 2022 à Nitoukou. Ils ont été reçus sur place par la principale élite du Mbam-et-Inoubou Achille BASSILEKIN III, ministre et fils du terroir, conscient des enjeux de la décentralisation chère au Chef de l’Etat S.E Paul BIYA.

Selon Pascal ANONG ADIBIME, les Sénateurs sont les représentants au parlement des collectivités territoriales décentralisées constituées des Régions et des Communes. Les Sénateurs sont arrivés à Nitoukou mercredi dernier, non seulement pour expliquer le travail effectué durant la dernière session parlementaire, mais également pour observer, écouter et recueillir les doléances des collectivités territoriales décentralisées afin de les adresser au Parlement. Ce sont des rencontres qui permettent aux Sénateurs de maitriser les CTDs qu’ils représentent à la chambre haute et aussi de mieux s’organiser pour une meilleure synergie de travail.

Ces retrouvailles donnent également l’opportunité de rappeler aux CTDs leur rôle qui est primordial dans le développement de notre pays en général et des CTS en particulier.

Les CTDs étant des outils essentiels et incontournables de développement qui accompagnent le gouvernement dans la construction et l’entretien des infrastructures publiques avec pour unique soucis l’amélioration des conditions de vie des populations. Le Ministre des PME, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat Achille BASSILEKIN III a rappelé que son département ministériel transfère annuellement les compétences aux CTDs à travers des appuis aux microprojets générateurs de revenus destinés aux GICs, coopératives et unités de l’économie sociale (environ 750 millions), à travers l’appui aux TPE rurales et péri urbaines et à travers la promotion des activités de production artisanales d’intérêt communal.

Pour Achille BASSILEKIN III « ces rencontres permettent davantage de réconcilier les différents acteurs, renforcer la cohésion, invitent à plus de collaboration dans le cadre des actions menées sur le terrain, mais surtout à travailler main dans la main avec les instances exécutives de leurs structures, parce que finalement ce chantier de la décentralisation avance certes, mais c’est dans l’unité, dans la cohésion que cette synergie d’action permettra de relever les défis et que les différents acteurs deviendront de véritables acteurs de développement local.

Les Sénateurs de la Région du Centre ont profité de la période post rentrée scolaire 2022-2023 pour offrir le paquet minimum aux écoles des arrondissements que comptent le département du Mbam-Et-Inoubou en présence du Préfet du Département du Mbam-Et- Inoubou , du Sous-Préfet de Nitoukou, de madame le Maire de la commune de Nitoukou, du Délégué Départemental des enseignements secondaires du Mbam-Et- Inoubou et de ses inspecteurs pédagogiques.

C’est donc une tournée Sénatoriale riche en sons et en couleurs qui s’est achevée à Nitoukou à la tombée de la nuit dans la sérénité, de bonne augure pour le développement de cette localité qui a déjà vu quelques kilomètres de bitume être posés au centre-ville de Nitoukou et qui attend impatiemment le bitumage de l’axe Ndikinimeki-Ndom passant par Nitoukou, qui permettra de relier les Régions du Centre et du Littoral et apportera à coup sûr, le développement à cette partie du territoire.