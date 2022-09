CAMEROUN :: Décès de Amadou Ali: Message de compassion de Monsieur Jean Blaise GWET, Président du MPCC :: CAMEROON

C’est avec grande tristesse et émotion que Monsieur Jean Blaise GWET, Président du Mouvement Patriotique pour le Changement du Cameroun (MPCC), a appris le décès de Monsieur Amadou Ali, ancien Vice-Premier Ministre

En cette circonstance particulièrement douloureuse, mes premières pensées vont à l'endroit de son épouse, toute sa famille biologique, nucléaire et politique.

Ma famille, le MPCC et moi-même, partageons entièrement leur peine et nous nous associons à ce deuil et cette douleur.

En cette circonstance, nous leur présentons nos sincères condoléances.

Le Cameroun perd un valeureux fils, un homme de conviction et de devoir.

Hommage à un grand homme d'Etat que j'ai personnellement connu, dont l’engagement, le mérite et le parcours politique ont marqué notre histoire et notre pays.

Que son âme repose en paix.

Jean Blaise GWET

Président National du MPCC.