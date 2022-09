MONDE ENTIER :: Connaissez-vous tous les types de miels? :: WORLD

Si vous êtes un amateur de ce produit délicieux et bénéfique, vous savez qu'il existe une grande variété d'alternatives. Et le fait est que les différents types de miel ont des propriétés distinctes qui concentrent de nombreux bienfaits.

Quels sont les différents miels ?

Les différents types de miel proviennent de la variété des fleurs et des plantes dont les abeilles ont tiré le nectar. Lorsqu'un produit présente une concentration supérieure à 95%, on considère qu'il correspond à la variété en question, bien que cet étiquetage dépende également de l'association ou de la coopérative organisée.

Le miel de fleurs, un type de miel très populaire

Le miel de fleurs est un miel fabriqué par les abeilles à partir du nectar de différentes espèces de plantes. Sans aucun doute, c'est un délice pour ceux qui veulent goûter et sentir les riches arômes et saveurs de son origine.

Considéré comme une source d'énergie et sans graisse, le miel de fleurs est un parfait substitut du sucre avec de nombreuses propriétés bénéfiques telles que : antioxydants, antiseptiques, anti-inflammatoires, antibactériens, entre autres.

Le miel de manuka : de l’or liquide

Le délicieux miel de manuka est dérivé du nectar des arbres du même nom (Leptospermum scoparium) et possède un composant supplémentaire à la puissante activité antimicrobienne des autres miels d'abeille. Au moins 70% du nectar utilisé par les abeilles doit provenir de cette plante pour que le miel qui en résulte puisse être qualifié de miel de manuka. Le miel de Manuka a des propriétés exceptionnelles.

Le composant antibactérien le plus important du miel de manuka est le méthylglyoxal (MGO), qui est présent dans un pourcentage élevé, contrairement aux autres miels qui le contiennent en quantités minimes.

Il possède des propriétés antiseptiques, antioxydantes et anti-inflammatoires avérées. De plus, il contient du collagène, une substance très recherchée par l'industrie cosmétique ainsi qu'un pourcentage élevé de vitamines et de minéraux.

Le miel de thym et sa grande polyvalence

Le thym est utilisé depuis des années non seulement pour la cuisine, mais aussi pour préparer des remèdes maison. Ainsi, le miel de thym est une source de bienfaits qui visent notamment à améliorer la digestion et le traitement de certaines infections. Il est particulièrement apprécié pour son goût sucré et son odeur caractéristique.

Le miel de romarin, un autre type de miel classique

Le miel de romarin est l'un des plus appréciés et des plus valorisés par les palais les plus exigeants. Cette espèce végétale donne naissance à un produit gastronomique élégant, exquis et aromatique.

Quant à ses propriétés pour la santé, il se distingue par ses effets antioxydants, bien qu'on lui attribue également des propriétés stimulantes, thérapeutiques et/ou antibactériennes... Quelle combinaison !

Le miel d'eucalyptus et ses bienfaits contre les rhumes

Ce type de miel provient, comme son nom l'indique, des fleurs d'eucalyptus et est recommandé depuis des décennies en cas de rhumes et de grippes grâce aux bienfaits de l'huile de cet arbre.

Le miel d'eucalyptus est considéré comme l'un des préférés parmi les différents types de miels.

Le miel de fleur d'oranger, un type de miel subtil et délicat

Le miel de fleurs d'oranger provient des fleurs d'oranger. En bouche, c'est une variante subtile et délicate, à l'arôme doux et pénétrant. Cependant, grâce à sa forte composante en agrumes, il a un caractère fort.

Conclusion

Faites votre choix parmi les nombreux miels qui existent sur le marché qui sont tous plus savoureux les uns que les autres mais le miel de manuka reste le plus actif de tous quant à ses multiples propriétés bienfaisantes.