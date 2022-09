CAMEROUN :: Se rapprocher des usagers : Joseph Le sait le faire :: CAMEROON

Se rapprocher des usagers, écouter leurs problèmes et dialoguer, c’est aussi le métier de Joseph LE, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative à l'endroit des usagers du MINFOPRA, il n'arrête pas de conjuguer les efforts depuis son arrivée à la fonction publique, sur le travail qui est le sien. Le rôle d’un agent public est de renseigner, orienter et même servir l'usager et non l'arnaque, la frustration ou de verser sur lui l'humeur du jour.

Extrait d'un discours de Joseph LE. « La Fonction Publique de l’Etat est donc, non seulement appelée à fournir à ses usagers et partenaires, un service de qualité dans les domaines administratif, technique, social, économique et financier, mais aussi à prêcher par l’exemple en ce qui concerne la citoyenneté et la construction nationale. »

Bien que le Minfopra a procédé à l’interconnexion des dix Délégations Régionales du MINFOPRA aux services centraux par la fibre optique posée par CAMTEL, ce qui a facilité d’étendre le SIGIPES en région, ainsi que l’accès au fichier central des archives préalablement numérisé, afin de déconcentrer certains services rendus aux usagers. La certification des actes administratifs, la notification et le retrait des actes aboutis. L’objectif étant de limiter les déplacements des usagers vers Yaoundé, avec tous les risques et les dépenses pouvant en découler. Néanmoins ceux qui choisissent de se rendre jusqu’au service physique doivent bien être reçus. C’est dans ce sens que le Ministre est allé personnellement dans la maison des usagers située à l’enceinte du MINFOPRA, s'entretenir avec les usagers venus déposer, suivre et prendre les informations de leurs dossiers ce 19 septembre 2022.

Mot du mot Ministre : « J'ai effectué, ce 19.09.0202 une visite inopinée dans la maison des usagers du MINFOPRA. Nous allons à leur contact pour les écouter, comprendre leurs problèmes et trouver des solutions à très court terme. J'ai également rappelé que le service public est gratuit. À bon entendeur.. »