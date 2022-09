CAMEROUN :: Assemblée OACI: Le Ministre des Transports rencontre les officiels de l’aviation civile du Qatar :: CAMEROON

Le Ministre des Transports, Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ, accompagné des Directeurs généraux de l'Autorité Aéronautique, des A.D.C. SA et de CAMAIR-CO, du Représentant permanent du Cameroun auprès du l'OACI, a été reçu ce 28 septembre 2022 par le Président de l’Autorité de l’aviation civile du Qatar, Mohamed FALEH ALHAJRI, dans leur représentation à Montréal au Canada.

Cette rencontre fait suite à une sollicitation du Qatar, qui est parmi les pays qui cherchent à pourvoir des postes au siège du bureau de l’assemblée. Au cours des échanges, le Président de l’Autorité de l’aviation civile du Qatar a dit sa satisfaction d’accueillir la délégation camerounaise et a formellement sollicité le soutien de leur candidature lors des élections au Conseil de l’OACI prévues le 1er octobre 2022. Il a présenté les opportunités de bourses d’études qu’offre le Qatar aux Etats via la CAFAC.

Dans son propos, le Ministre des Transports est revenu sur le projet de signature d’accord aérien entamé entre le Cameroun et le Qatar en 2019. Il a, à cet effet, sollicité la desserte du Qatar par la compagnie nationale, Camair­Co, lors de la prochaine coupe du monde, la formation et le renforcement des capacités des personnels du secteur des transports. Le MINT a également rassuré les officiels du Qatar sur le soutien du Cameroun lors des élections au Conseil. Pour finir, le Président de l’Autorité de l’aviation civile du Qatar a émis le vœu que l’accord aérien entre le Cameroun et le Qatar soit signé d’ici le premier trimestre 2023 à DOHA.