Clap de fin pour l'édition 2022 du programme « Seeds for the future » au Cameroun

Les candidats retenus pour cette 7e édition sont arrivés au bout de leur formation ce lundi 26 septembre 2022.

« Seeds for the future 2022 » est terminé. La cérémonie de clôture de ce programme de formation initié par le géant mondial des TICs Huawei s’est déroulée en simultané à Douala et à Yaoundé présence de certains instructeurs de la « Huawei ICT Academy » au Cameroun et les anciens bénéficiaires de ce programme.

Les étudiants venus de plusieurs institutions universitaires tant du privé que du public ont reçu une formation spécifique dans le domaine des nouvelles technologies. A la fin de cette formation, Huawei leur a offert des présents pour matérialiser l’espoir qu’il place en ces jeunes.

Il faut rappeler que le programme Huawei « Seeds for the future » est un programme prioritaire des activités à responsabilité sociale de Huawei. Depuis plus de dix ans, Huawei à travers ce programme contribue au développement de talents en TIC dans le monde entier. Pour le cas du Cameroun, c’est en 2016 que ce programme a débuté, avec pour objectif d’améliorer le transfert de connaissances, promouvoir une compréhension et un intérêt accrus dans le secteur des télécommunications, et encourager la participation des jeunes au développement numérique de leurs pays.

C’est dans cette optique que l’étudiante AKUKULONG Nauradyn de SUP’PTIC, Capitaine de la cuvée 2022 des Seeds a tenu lors de son discours de circonstances à remercier Huawei « je tiens à remercier Huawei pour cette opportunité qu’ils nous offrent à nous étudiants camerounais. Cette formation nous permet aujourd’hui de s’arrimer aux nouvelles technologies et pas seulement de les connaître mais aussi de voir comment les implémenter au niveau local et ainsi mettre ceci au service de notre pays. »

Outre les étudiants, quelques enseignants ont aussi pris part à cette cérémonie de clôture. Pour Mme EFON Esther ABBIA, enseignante certifiée Huawei à SUP’PTIC « le fait que Huawei permet aux étudiants de se retrouver dans un même site pour cette formation est une innovation très importante. Cela a permis à cette cuvée de réellement se retrouver dans les conditions idéales pour ce type de formation et de pouvoir travailler aisément dans les projets de groupe Tech4Good»

Les lauréats « Seeds for the Future 2022 » complètent ainsi la liste de talents déjà formés par Huawei depuis le début de ce programme de formation et de transfert de compétences au Cameroun en 2016. Comme l’a affirmé le Directeur Général de Huawei à l’occasion de la cérémonie d’ouverture, le programme Seeds for the Future a déjà commencé à produire des fruits et le souhait de Huawei est d’accompagner la stratégie du Gouvernement camerounais dans le transfert de know-how en TIC aux jeunes étudiants pour qu’ils soient encore plus compétitifs sur le marché de l’emploi à l’international et qu’ils puissent répondre à la demande des employeurs des grandes sociétés locales et enfin qu’ils aient la possibilité de s’auto-employer à travers la création de start-ups. A l’instar du jeune Tsimi Patrick, ancien lauréat de cette formation qui était présent à cette cérémonie de clôture et qui a reconnu tous les bienfaits de cette formation « très spécifique dans le domaine le domaine des TICs et grâce à laquelle j’ai monté mon propre projet qui verra le jour très bientôt ».