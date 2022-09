SÉNÉGAL :: Matches amicaux de septembre 2022: Le Sénégal en tête des représentants africains :: SENEGAL

Les cinq représentants africains au futur mondial Qatar 2022 ont eu des résultats mitigés au terme de leurs dix sorties en amical cette semaine.

Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, garde la tête des performances africaines.

23 septembre : Le Sénégal, le Maroc et la Tunisie ont réussi une bonne entrée en battant respectivement la Bolivie (2-0), le Chili (2-0) et les Comores (1-0).

Le Cameroun et le Ghana ont perdu respectivement contre l’Ouzbékistan 0-2 et le Brésil 0-3.

27 septembre: Seul le Ghana a triomphé 0-1 devant le Nicaragua. Le sénégal, et le Maroc on fait jeu égal contre leurs adversaires respectifs.

Le Cameroun s'est encore illustré négativement avec Lire la suite ici [...]