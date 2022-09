Le Cameroun participe à la 41è session de l’Assemblée de l’OACI à Montréal. :: CAMEROON

La délégation camerounaise est conduite par le Ministre des Transports, Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ, à ses côtés le Directeur Général de la Cameroon Civil Aviation Authority ( CCAA), le Directeur Général des ADC S.A., le Directeur Général de CAMAIR-CO, le Chef de Division de l'Aviation civile (DAC), le Chef de Division des Études, de la Programmation, de la Planification et de la Coopération (DEPPCO) et du Représentant permanent du Cameroun auprès de l'OACI.

Ce sera une occasion pour le Cameroun à travers son porte-parole de mettre sur la table de cette instance onusienne diverses thématiques sur la sécurité de l’aviation, la capacité et l’efficacité de la navigation aérienne, la sûreté de l’aviation, le développement économique du transport aérien et la protection de l’environnement.

Au menu des travaux, la délégation camerounaise participera également aux comités exécutifs et aux Commissions technique, économique, administrative et juridique, la délégation échangera aussi avec d'autres pays membres sur le renforcement des liens de coopération.

L’Assemblée de l’OACI compte 193 États membres de l’Organisation et se réunit tous les trois ans. Elle formule des recommandations, passe en revue les travaux de l’OACI, et offre des orientations aux autres organes de l’OACI, de même qu’elle élit le Conseil et détermine le budget de l’Organisation pour les trois années à venir.