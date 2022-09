CAMEROUN :: A ROCHE: BÂTISSEUR D'AVENIR DEPUIS TROIS DÉCENNIES :: CAMEROON

L'administration, le corps enseignant et les parents d'élèves des établissements Groupe Scolaire Bilingue La Roche et ceux du Collège Bilingue La Roche se sont retrouvés le samedi 24 Septembre 2022 au Groupe Scolaire Bilingue La Roche à Bonamoussadi dans l'arrondissement de Douala 5è afin d'évaluer le chemin parcouru avec ces deux temples du savoir.

Durant les 150 minutes qu'ont duré les échanges, les parents d'élèves ont partagé des témoignages et leurs satisfaction vis à vis de ces établissements scolaires. "J'ai du une expérience très très bonne avec le Groupe Scolaire Bilingue La Roche. Je suis arrivé au Cameroun en 2016 avec les enfants venant de l'Allemagne. Ils ne savaient ni lire, ni écrire le français. Je suis allée voir la Directrice qui m'a rassurée que j'étais au bon endroit.

Ce n'était vraiment pas facile, mais aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que les enfants ont eu une bonne base ici. L'aîné qui avait 9 ans quand il arrivait a obtenu son BEPC." a témoigné Mme Ngassa parent d'élèves. Un témoignage partagé par l'ensemble des participants qui n'ont pas manqué de saluer le professionnalisme et l'efficacité des enseignants. "On m'a surnommé Monsieur 100% depuis la 1ère année de création de l'établissement et jusqu'à aujourd'hui, c'est le même pourcentage au CEP. Je suis bien traité ici, c'est pourquoi je suis toujours là depuis l'ouverture." a confié Mr Djoutsop Maurice le plus ancien des enseignants du Groupe Scolaire Bilingue La Roche.

Quant à la fondatrice, elle a tenu a dévoiler le secret qui fait de son établissement scolaire une référence au Cameroun. " Mon secret c'est que je prend les enfants qui ont l'âge et quand un enfant travaille mal, je l'emmène dans mon bureau, je l'interroge et je convoque ses parents. Avec eux, nous trouvons toujours la solution." Fort de ces solutions, le Groupe Scolaire Bilingue La Roche et le Collège Bilingue La Roche envisagent de maintenir le cap tout en tenant compte des suggestions des parents d'élèves afin de continuer leur mission qui est celle de donner une éducation d'excellence aux élèves afin de bâtir les leaders de demain.