Le Dojo Kaguya Hime arrache la 3è place à la coupe du Cameroun de NANBUDO 2022

À peine fondé, le Dojo Kaguya Hime d'Olembé à Yaoundé joue déjà dans la cour des grands. Lors de l'ouverture solennelle de ce club le 16 avril 2022, la fondatrice Me Justine DIFFO, coach certifiée LEADERSHIP JOHN MAXWELL (2018), Ceinture Noire 2e DAN de NANBUDO et son Président Me Georges Diffo avaient reçu l'onction de plusieurs Maîtres NANBUDOKA et Samboïstes, Me N'HANACK TONYE David, Me Tchoua Pierre, Me Samuel Takoutchop, Me Tagne François, Kong Saker, Délégué régional du Sambo et des champions mondiaux Me fokou de Chantal, Me YOMBI Carole, Me MBIAKOP TCHOUA Hugues, Me FEUDOUNG Catherine des précurseurs du Nanbudo au Cameroun, les promoteurs avaient lancé un slogan ; « pour aller plus loin et visons la lune ».

C’est la raison d’être de la cérémonie de remise des primes et récompenses aux médaillés (es) de la Coupe du Cameroun du NANBUDO 2022 tenue le samedi 18 septembre 2022 au palais polyvalent des sports de Yaoundé.

Le Kaguya Home a récolté 4 médailles d'or, 10 médailles en argent et 5 médailles en bronze en tout 19 médailles toutes catégories confondues. Pour tenir la promesse faite aux sportifs, les médaillés d'or ont reçu 100.000 CFA de prime, 50.000 CFA pour l'argent et 25.000 CFA pour le bronze. Le comble de cette phase a été l'annonce des primes de l’équipe technique à avoir l'encadreur principal Me Richard Eloundou a eu 10% sur la totalité des primes, 8% pour son adjoint, 5% pour le capitaine et 3 % pour son vice. Parmi les médaillés, Me Justine Diffo, 02 médailles d’or et Georges Diffo,02 médailles de bronze.

Au cours de cette belle cérémonie, le public a eu droit à des démonstrations synchronisée de plusieurs kata supérieurs, des randori individuels, NANBUDO, Karaté, des exhibitions de combat de Lutte, des danses de salon et à un repas. Le dojo Kaguya Home c’est un lieu où plusieurs disciplines sportives sont pratiquées, le NANBUDO, karaté, judo et Sambo, boxe, lutte traditionnelle, taekwondo, fitness, muscu et cardio seront pratiqués. À voisinant presque 500 adhérents, enfants, jeunes et adultes, les inscriptions se poursuivent.

La présence des autorités et invités spéciaux a rehaussé l’éclat de l’événement ; le Maire de Yaoundé 6 Yoki ONANA et son 2e adjoint, le représentant du Maire de Yaoundé 1er, l'Imam de la mosquée d'Olembé, l'honorable députée Rosalie Menye, Me Tchoa, Me Loulou, Me Baya, Me Atangana, Me Nyobe, Me Katy, le Président de la fédération de karaté, Président de la fédération de judo ont tous fait le déplacement.

Interview de YOKI ONANA, maire de Yaoundé 6.

« Le sens de la visite c'est d'abord soutenir Me Justine DIFFO qui a bien voulu me faire découvrir cet art martial qu'on appelle le Nanbudo que je ne connaissais pas beaucoup. Justement j'ai été heureux de découvrir quelques principes du Nanbudo notamment la culture du moi, ce que je suis, ce qui est très important dans la vie. Ce qui est d'ailleurs important dans le meilleur footballistique d’où je sors. J'ai été heureux de participer à cet événement, heureux de découvrir le Nanbudo par sa pratique, au milieu des jeunes, des moins jeunes surtout des aînés. C'est un art que je découvre dans sa profondeur, peut-être pourquoi pas partir du football pour le Nanbudo ?

Personnellement, je n'ai pas encore d'aptitudes mais je suis séduit par quelques principes du Nanbudo, comme je l’ai évoqué toute à l’heure la culture du moi, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce je fais, je crois en quoi ? Peut-être que ça pourra m’intéresser de m'inscrire dans cet art martial.

C'est un sentiment de satisfaction, je m'attendais pas à voir une belle fête sportive, une belle fête du Nanbudo, un grand sentiment de joie de constater que la pratique concerne tout le monde, les enfants du premier âge qui sont très intéressés, j'ai vu Me Tchoua ceinture noire 8 Dan, le plus gradé en Afrique, je suis très heureux de constater que c'est un camerounais et c’est la joie de découvrir cet art martial. »