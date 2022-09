CAMEROUN :: Énergie Solaire : TotalEnergies écoule un million de lampes :: CAMEROON

L’entreprise a célébré cet exploit mercredi, 14 septembre 2022, au cours d’une soirée à Yaoundé.

TotalEnergies a vendu un million de lampes solaires au Cameroun à la mi-juillet, principalement à ses clients du réseau. L’entreprise a célébré cet exploit mercredi, 14 septembre 2022 à Yaoundé. C’était au cours d’un événement festif organiséé sous le thème : « Soir au village », en présence de son top management dont le Directeur opérationnel Afrique centrale et de l’Est de TotalEnergies Marketing et services, Olagoke Aluko et d’autres responsables de la direction Afrique.

Un événement qui selon Patrocle Petridis, le Directeur Général de TotalEnergies Cameroun revêt en effet un caractère symbolique pour la Compagnie dont l’un des engagements en Afrique est, et a toujours été, de contribuer au développement économique et social des populations. C’est ainsi qu’est né en 2010 le projet « Total Access To Solar » qui a permis à TotalEnergies de favoriser l’accès à une énergie propre et sure, à des populations à faibles revenus, en leur proposant des lampes solaires de qualités et à des prix accessibles.

L’événement festif était également l’occasion de récompenser des stations-service qui se sont démarquées dans la vente de ces Lampes dont la fabrication et la commercialisation contribuent à résoudre le problème de l’accès à l’énergie. Une manière pour la hiérarchie de les encourager dans le processus de distribution des lampes solaires, dans un contexte où près de huit millions de personnes n’y ont pas encore accès.

Ce qui fera dire à Patrocle Petridis que « c’est ensemble, en proposant des solutions adaptées, en éduquant et en sensibilisant le grand public et notamment les jeunes générations, que nous réaliserons cette ambition. Et vous l’avez compris ! Pour preuve, votre implication dans la « vulgarisation » de l’énergie solaire au Cameroun. »

Engagé depuis plus de dix ans dans le programme d’accès à l’énergie dans les pays émergents, Total-Energies envisage de vulgariser l’utilisation de l’énergie solaire. Si la Compagnie se réjouit de la quantité déjà écoulée, elle envisage cependant de commercialiser deux millions de lampes dans les brefs délais.

Derrière ces perspectives, TotalEnergies qui entend devenir la major de l’énergie responsable, réaffirme son engagement à contribuer à la réussite des objectifs de développement durable définis par l’Organisation des nations unies (ONU), en matière d’accès à l’énergie. L’objectif étant d’assurer l’accès de tous à une énergie abordable, fiable, durable et moderne. A en croire Total-Energies un million de lampes vendues correspondent à 4,5 millions de personnes touchées.