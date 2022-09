CAMEROUN :: Samuel Eto’o Fils : Nous voulions voir comment le groupe vit en période de difficultés :: CAMEROON

Le président de la Fédération camerounaise de football reste optimiste, malgré la défaite des Lions indomptables de vendredi dernier.

Ce n’est pas le plus important pour nous. Ce que nous voulions voir, nous l’avons vu ; c’était beaucoup plus la réaction de l’équipe et pour la première fois, j’ai souhaité voir l’équipe du Cameroun perdre, sachant que nous avons notre objectif, qui est de partir de la compétition le 18 décembre à Doha. Donc, vous l’alliez mieux comprendre quand je vous dis partir de la compétition le 18, ça veut dire notre objectif, nous ne le perdons pas de vue parce que c’est possible. Et pour l’atteindre, évidemment, il faut voir comment le groupe vit quand il y a des difficultés et c’est ce que nous voulions voir. Nous n’avons plus beaucoup de temps pour voir ce groupe là et je le félicite, comme j’ai dit dans le vestiaire, parce que j’ai vu des réactions positives à la mi-temps, idem dans le stade. Quand on veut vivre ensemble, il faut que le groupe soit humainement bon. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j’avais dit que je dois voir un groupe humainement bon.

Et évidemment, il y a avait la fatigue ; moi-même je suis arrivé hier (le 22 septembre) avec une partie des joueurs. Et je pense que le 27 septembre (jour de match contre la Corée du Sud, ndlr) nous aurons une très belle équipe du Cameroun, bien reposée, et nous allons chercher d’autres enseignements de ce match-là. Mais le plus important pour nous et notre première finale bien évidemment, c’est le 24 novembre à Doha. Après cette fenêtre Fifa, la rentrée en stage prochaine des Lions indomptables qui aboutira en Coupe du monde peut être où et quand ?

Laissez le sélectionneur vous donner le programme. Nous sommes encore là et je pense que le plus important c’est le match du 27 septembre qui se présente à nous et après ce match, vous aurez le programme pour la suite. Mais comme toujours, vous savez que le sélectionneur est à disposition et il le fera très bien. Votre secret, ça a été quoi monsieur le président… Convaincre ces enfants à revenir jouer pour leur pays ? Ça n’a pas été facile avant, mais vous l’avez réussi.

Vous savez j’ai un objectif, c’est de réussir. Et pour réussir, il faut savoir s’entourer des gens qui vont vous amener vers votre rêve. C’est plutôt moi qui devrais dire que je suis chanceux de voir des enfants qui partagent le même rêve que moi. On le sait tous, les nations africaines ont toujours buté aux portes des quarts de finale. Et ces enfants comme moi veulent rêver, veulent rêver d’aller beaucoup plus loin. Bien évidemment, nous savons que ce sera difficile. Mais, laissons au moins la Coupe du monde écrire son histoire.

Nous-mêmes, ne nous fermons pas les portes en disant que nous y allons passer 10 ou 15 jours et revenir au Cameroun. Et avec ce discours, j’ai touché ces joueurs et je suis heureux de voir tous ces garçons servir notre beau pays le Cameroun. Et j’espère que les dieux du football qui accompagnement souvent les résultats seront des nôtre et puis nous essayerons de faire notre job avec tout l’espoir possible d’aller au deuxième tour et puis continuer la compétition. Mais au moins, je vous rassure d’une chose, cette équipe partira de Yaoundé avec le rêve comme toutes les autres nations, aller gagner. Après, la Coupe du monde écrira son histoire.