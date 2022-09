BELGIQUE :: Comment le ministre Vincent Van Quickenborne a échappé à un enlèvement :: BELGIUM

Les services de sécurité belges restent sur les dents depuis plusieurs jours. Le vice premier ministre et ministre de la justice Vincent Van Quickenborne, 49 ans, est désormais gardé dans un lieu hautement sécurisé et tenu secret pour l’instant.

L’histoire démarre jeudi dernier lorsque le procureur fédéral informe le vice-Premier et ministre de la Justice Open VLD d’un projet violent le concernant, émanant d’un groupe criminel actif dans le trafic de drogue.

Le ministre a lui-même avoué avoir échappé de justesse à une tentative d’enlèvement.

Le même jour, quatre suspects Néerlandais sont contrôlés par hasard près du domicile du ministre dans la ville de Courtai.

Vendredi, une voiture de marque Renault Mégane volée est trouvée chargée d’une arme automatique de kalachnikov et d’un bidon d’essence (de quoi incendier le véhicule) non loin du lieu où le contrôle des suspects Néerlandais s’est déroulé la veille.

Les fins limiers de la police se rappellent des quatre suspects du jeudi et entament les recherches. Trois d’entre eux sont immédiatement arrêtés à La Haye dans la nuit de vendredi à samedi, le quatrième a été interpellé dimanche après-midi.

Le parquet fédéral indiqué lundi qu’une enquête est ouverte à propos du projet présumé d’enlèvement du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Les quatre suspects de cette tentative de rapt ont donc été tous interpellés à La Haye aux Pays-Bas. Ils sont âgés de 20, 21, 29 et 48 ans. La Belgique demande désormais leur extradition, en exécution d’un mandat d’arrêt européen les concernant.

Vincent Van Quickenborne et sa famille sont désormais placés sous protection rapprochée et mis en lieu sûr. L’agenda ministériel a été fortement allégé et le ministre de la Justice devrait rester sous protection un certain temps.