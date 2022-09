CAMEROUN :: Feicom: Des millions emportés en 2017: Où en est-on avec cette affaire? :: CAMEROON

Des braqueurs ligotent vigiles et policier et emportent près de 100 millions FCFA la nuit du 08 au 09 juin 2017 au siège du Fonds spécial d'équipement et d’intervention intercommunale (Feicom) à Yaoundé. Presque six ans plus tard, l'affaire a été portée auprès des autorités compétentes, les conclusions de l'enquête n'ont pas encore été rendues publiques auprès de l'opinion.

S'il y’a eu des avancées peut-être que le Directeur Général Philippe Camille AKOA qui a déjà passé 16 ans et 10 mois à ce poste ne trouve pas important de rendre compte alors que cet argent représentent les deniers publics. Peut-être aussi normal pour lui, après avoir géré les centaines de milliards de la banque des 360 et des communautés urbaines, le terme million ne lui dit plus rien.

Rendu à ce jour, l'opinion attend toujours les avancées ou les conclusions de l’affaire du super Directeur Général Philippe Camille AKOA, il est clair, le Cameroun reste et demeure un Etat de droit. Affaire à suivre.

