CAMEROUN :: Médiascopie : A quand la fin de la saignée à Equinoxe TV ? :: CAMEROON

Eric Fopoussi ne présentera plus les deux émissions « On refait le Cameroun », et « 10- 12 le Zénith », respectivement diffusées sur Équinoxe radio et Équinoxe Tv. D'après des sources concordantes, le journaliste en service à la chaîne du peuple a quitté le Cameroun le 18 septembre 2022 en début soirée avec sa famille pour la ville de Los Angeles aux États-Unis d'Amérique.

Contrairement à Cedrick Noufele, ancien rédacteur-en-chef de Radio et Équinoxe Tv, qui a émigré au Canada, où il a déposé ses valises dans un média radiophonique, E. Fopoussi a jeté le dévolu sur le continent américain. C'est depuis le 13 septembre 2022 que les auditeurs et les téléspectateurs n'écoutent plus la voix du journaliste et n'aperçoivent plus l'image de Fopoussi à l'antenne. Jusqu'ici, chaque fois que l'ancien journaliste d’Afrik 2 était absent à l'antenne, c'était, d'après des sources officielles, pour cause de maladie.

Exception faite des cas d'absence à l'antenne pour cause de départ en congés. Selon des sources crédibles, le présentateur du programme « 10-12 le Zénith » était pressenti pour être le prochain présentateur de l'émission dominicale « Droit de réponse », animée, depuis mi-août 2022, par Duval Fangwa. Selon toute vraisemblance, l'on n'attendait que le retour au pays de Séverin Tchounkeu, promoteur du groupe de presse Équinoxe radio et Tv-La Nouvelle expression, pour rendre publique la décision de nomination de E. Fopoussi comme néo présentateur de « Droit de réponse ». Mais malencontreusement, cet employeur ne le reverra plus ces jours-ci lorsqu'il reviendra de la France, où il séjourne depuis ces dernières semaines. C'est depuis plus d'un mois que C. Noufele a quitté le Cameroun pour le Canada. Plus précisément, c'est le 21 août 2022 que la nouvelle de son départ de Radio et Équinoxe Tv a été confirmée.

Nous en avions amplement fait cas dans une tribune publiée le 22 août 2022 dans le site « Panorama papers », dans les colonnes du quotidien « Le Messager », ainsi que sur la page Facebook de votre humble serviteur. E. Fopoussi est un journaliste rompu à la tâche, qui s'est, très vite, intégré dans la chaîne du peuple. Reporter au départ, l'ancien journaliste de Afrik 2 s'est mué en présentateur des talkshows pendant au moins cinq ans. Toute chose ayant contribué à accroître sa notoriété.

Quand bien même il fut à Afrik 2 radio, chaîne Fm émettant, il y a quelques années, à Yaoundé, et dont le promoteur fut Polycarpe Essomba, Fopoussi avait fait des émules à travers ses reportages, compte- rendus dans les éditions de journaux, ainsi qu'à travers l'animation d'un talkshow en soirée. Émission à laquelle nous étions, dûment, convié pour faire valoir notre posture de Sociologue.

Mouvement collectif

Ayant un esprit vif, le verbe facile et un caractère imposant à l'antenne de par son timbre vocal grave, nous nous souvenons que Fopoussi avait, en mai 2016, été interpellé sur le site de la manifestation à Odza. C'était le jour où quatre formations politiques (le Mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'Union démocratique du Cameroun, l'Union des populations du Cameroun (des fidèles) et le Cameroon people's party) avait décidé d'organiser un mouvement collectif. Histoire de dénoncer les mauvaises conditions des catégories sociales et la répression des formes de libertés individuelles et collectives dont les leaders étaient victimes. Alors que le jeune reporter, incisif sur le terrain, tentait de photographier une image des manifestants persécutés et opprimés, E. Fopoussi sera happé par des bidasses qui l'épiaient à distance et l'ont embarqué manu militari dans leur véhicule. Son téléphone androïde avait été, dans la même veine, saisi; les images prises supprimées.

C'est en début de soirée plusieurs heures après les échauffourées entre les forces de l'ordre et les leaders politiques que le journaliste avait été libéré. Après le départ de Albert Ledoux Yondjeu, Polycarpe Essomba, Sam Séverin Ango, Jean De Grâce Motassi, Fénelon Mahop Sen, Éric Kouamo, Sandrine Yamga, Cédrick Noufele, Mimi Mefo, Flavien Vallot Ndongo, Sylvestre Hippolyte Nzangawou, Tamfu Harrison, Salomon Amabo, etc c'est aujourd'hui le tour de E. Fopoussi de forger une nouvelle aventure à l'étranger. En l'espace d'un mois et demi, Radio et Équinoxe Tv perd deux figures médiatiques non des moindres, qui ont présenté, chacune, des émissions phares autant à la radio qu'à la télé. La chaîne du peuple doit, impérativement, travailler à combler ces deux vides de manière à ne pas être délestée de ses auditeurs et téléspectateurs fidèles, lesquels accordaient un intérêt singulier à ces deux férus et mordus du microphone. Les journalistes ne pas les seuls à construire une nouvelle aventure en occident. En août 2022, Georges Mitterrand Ndam, technicien de prise de son sur Équinoxe Tv et réalisateur de l'émission « Droit de réponse », a, lui aussi, quitté le groupe à destination de la ville de Dallas au Texas. Décidément, l'Amérique fait courir des employés de la chaîne du peuple. A qui le tour? Serait-on tenté de se poser la question.