Miss Cameroun 2025 arrêtée sur ordre d'Ingrid Amougou : le scandale :: CAMEROON

Une reine de beauté menottée pour être venue chercher ses affaires

Vingt-quatre heures après sa destitution, Josiane Golonga, Miss Cameroun 2025, a été interpellée et conduite au commissariat. Son tort ? S'être présentée avec un huissier pour récupérer ses effets personnels et restituer les attributs du COMICA. Sur place, une tout autre scène l'attendait : insultes, brutalisations, puis intervention policière. Ingrid Amougou, figure influente, avait préparé son coup.

Un guet-apens organisé derrière les grilles du COMICA

Les faits remontent à quelques heures. Josiane Golonga, officiellement démise de son titre, se rend au siège du Comité d'Organisation Miss Cameroun (COMICA) accompagnée d'un huissier de justice. La procédure semble banale : récupérer ses effets et rendre les symboles de son ancienne fonction.

Mais sur place, Ingrid Amougou l'attend de pied ferme. Selon plusieurs témoins, la miss est immédiatement prise à partie, injuriée, puis molestée. La police, rapidement dépêchée sur les lieux, l'embarque sans ménagement. Direction le commissariat de Messamendongo, avant que certaines sources ne parlent plutôt d'Odza. Une confusion qui en dit long sur le désordre de la procédure.

Une garde à vue sans motif, sans avocat, sans information

Vingt-quatre heures ont passé. Josiane Golonga est toujours entendue dans les locaux de la police. Pourtant, aucune infraction précise ne lui est notifiée. L'accusation initiale avoir arraché la clé d'une voiture s'est effondrée quand la miss a prouvé que le véhicule était grand ouvert.

Plus grave : son audition se déroule en l'absence de son avocat. Aucune notification officielle des raisons de son arrestation ne lui a été signifiée. En droit camerounais comme en droit international, toute personne placée en garde à vue doit être informée immédiatement des motifs de sa privation de liberté et peut exiger l'assistance d'un conseil. Ces principes ont été foulés aux pieds.

Ingrid Amougou : une dérive autoritaire sous les projecteurs

Qui est Ingrid Amougou pour ordonner l'interpellation d'une jeune femme désarmée ? Proche des milieux du concours, probablement liée aux instances dirigeantes du COMICA, elle incarne une tentation inquiétante : utiliser la force publique pour régler un différend privé.

L'affaire révèle surtout le fossé entre les droits de la défense, théoriquement garantis, et la réalité du terrain. Une miss destituée, même si la décision peut se discuter, conserve ses droits fondamentaux. Or, dans ce dossier, tout semble avoir été fait pour les contourner : pas de commission rogatoire, pas de flagrant délit, pas de plainte préalable visible. Une arrestation arbitraire caractérisée.

Le concours Miss Cameroun durablement éclaboussé

À court terme, Josiane Golonga subit une humiliation publique et une détention traumatisante. Son image, soigneusement construite, est salie. À long terme, c'est l'institution Miss Cameroun tout entière qui se trouve fragilisée. Comment attirer des candidates de qualité si celles-ci savent qu'elles risquent la prison pour être venues chercher leurs affaires avec un huissier ?

L'affaire pose aussi la question de l'indépendance de la police. A-t-elle agi sur ordre ou après vérification des faits ? Le flou entretenu sur le lieu de détention (Messamendongo ou Odza) n'arrange rien. La présomption d'innocence de la miss, bafouée dans les faits, l'est aussi dans la communication officielle.

Jusqu'où ira l'omerta sur ce scandale ?

Alors que Josiane Golonga croupit toujours au commissariat sans connaître les charges exactes retenues contre elle, une question hante les observateurs : Ingrid Amougou et le COMICA rendront-ils des comptes pour cet abus de pouvoir, ou la jeune miss devra-t-elle, en plus d'avoir perdu sa couronne, supporter seule l'opprobre d'une arrestation illégale ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp