CAMEROUN :: 1953 candidats pour 90 places à l'INJS. Le concours a été lancé le MINFOPRA. :: CAMEROON

Joseph LE, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a procédé ce samedi 24 septembre 2022 au lancement de la phase écrite du concours d'entrée à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports. Le lycée général Leclerc qui abrite ce concours accueille de nombreux jeunes camerounais venant des quatre coins du triangle national à la quête d'un matricule dans la fonction publique camerounaise.

Accompagné de Monsieur SANKAME ZOUBEROU Directeur du Développement des Ressources Humaines de l’État, le ministre a fait le tour du site du concours pour prendre la température. Partant du secrétariat passant par l'infirmier, plusieurs salles remplies de candidats ont été visitées. La grande curiosité des uns et des autres s’est penchée sur les candidats handicapés malvoyants qui composent en braille qui est un système d’écriture tactile à points saillants, à l’usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes.

Sur les quatre vingt dix places mis à disposition, les conseillers principaux de jeunesse et d'animation (CPJA), les conseillers de jeunesses et d'animation, les professeurs d’éducation physique et sportive et , Professeurs Adjoints d'Education Physique et Sportive (PAEPS) chaque catégorie a droit à 15 places. Au terme de cette ronde, Joseph LE s'est dit satisfait pour le calme et la sérénité qui règnent sur le site du concours. Le ministre n'a pas manqué de livrer ses impressions quant au déroulement de ce concours.

Propos de Joseph LE, Ministre en charge de la Fonction Publique.

« On pourrait peut-être parler de routine, mais comme j'ai toujours dit, le diable est dans les détails. Ce n'est pas parce qu’on a l'habitude de faire qu’il faut se dire que tout va aller pour le mieux. Il faut toujours s'assurer que ça se passe bien et c’est pour ça que je tiens chaque fois que nous lançons la saison des concours à venir sur le terrain m'assurer que les choses se passent normalement. Je crois pouvoir dire que pour ce matin, il n’y a pas de souci. Les épreuves ont été lancées à l'heure, les candidats sont concentrés. Nous avons d'ailleurs été visiter la salle où on a deux handicapés. Vous savez très bien que récemment le Premier Ministre Chef du Gouvernement a pris un arrêté en faveur de cette catégorie de personnes, j'ai vu que ces deux candidats sont bien concentrés, ils travaillent, on a pu échanger avec eux, bref les choses se passent normalement jusque-là et j'ose espérer que jusqu’à la fin de ces épreuves, il n’y aura pas de problème. Je dois également préciser que pour cette saison, nous sommes au troisième concours. Il y'a eu d'abord les traducteurs interprètes, il y'a eu en suite l'ENAM spéciale COMMON LAW et maintenant nous sommes au niveau de l'INJS et du CENAJES. Au moment où je parle, je crois pouvoir dire que les choses vont pour le mieux. Je suis satisfait par le travail qui est fait par mes collaborateurs que par les candidats eux-mêmes qui sont vraiment concentrés, on ne m'a pas signalé beaucoup d'absents, ça veut dire que tout le monde tient ».