FRANCE :: Daba, la fintech américaine qui veut démocratiser l’investissement en Afrique lance son application

Paris, le 15 septembre 2022 – La fintech spécialisée dans le “social investissement” en

Afrique annonce le lancement de son application. Basée aux États-Unis, Daba souhaite

offrir aux investisseurs internationaux une plateforme simplifiée d’accès aux marchés

africains.



Avec plus de 5 millions de dollars de promesses de capitaux levés pour des opportunités

d’investissements en Afrique, Daba - abréviation de "Democratizing Access to Business in

Africa" (démocratiser l'accès aux affaires en Afrique) – est en passe de révolutionner

l’investissement en Afrique.



Daba tire son épingle du jeu en proposant la toute première application permettant tant aux

investisseurs expérimentés que novices de trouver des opportunités sur les marchés publics

et privés africains. Soutenue par de prestigieuses institutions telles que L'Université de

Chicago et le géant Américain Discover Financial Services, la fintech fondée par Boum III Jr et

Anthony Miclet permettra aux utilisateurs de gérer leurs actifs, accéder à des conseils

personnalisés tout en bénéficiant d’une plateforme d’information unique.



Disponible sur l’App Store et Google Play Store, cette application inclusive et à vocation

sociale est accessible gratuitement. Il est également possible pour les investisseurs à la

recherche d’un service plus complet de souscrire à un abonnement premium à un prix

abordable.



« Je suis particulièrement heureux de voir notre projet se concrétiser. Avec Daba, nous

souhaitons contribuer à changer le narratif sur l’Afrique. Nous sommes convaincus que cette

fintech est capable de changer pour toujours l’investissement sur le Continent et d’y créer

une dynamique vertueuse. » a déclaré Boum II Jr, fondateur de Daba.



"Nous avons simplifié le processus d'investissement dans les startups et compagnies cotées

en le rendant à la fois accessible et compréhensible. Cela pourrait permettre de pallier les

obstacles à l’accès à la classe d’actifs de capital-risque africain " - ajoute Anthony Miclet -

co-fondateur et chef de produit de Daba.



À propos de Daba

Créée en 2021 par Boum III Jr et Anthony Miclet, deux entrepreneurs qui éprouvent le désir de

démocratiser l’accès aux marchés africains privés, publics et digitaux, Daba est une fintech

d’investissement social active au Nigeria, au Kenya, en Egypte et prochainement en Côte d’Ivoire.

Conscient des réalités telles que le manque d’information, les préjugés liés au continent africain ou

encore l’écosystème entrepreneurial et investisseur fragmenté, l’entreprise Daba propose une

solution simple permettant aux investisseurs internationaux de tous niveaux de trouver les meilleures

opportunités qu’offrent les marchés africains.



Contact Presse

Keshia Dupros

keshia.dupros@gmail.com