Dans un article publié en mars 2021 sur Gentside, en citant les acteurs français ayant saisi une chance pour devenir célèbre, le journaliste Ivan Muret a insisté sur ce volet cruel de l’art. Pour lui, une carrière d'acteur est faite de choix. « Certains ont saisi des opportunités au bon moment tandis que d'autres ont laissé passer leur chance. C'est un fonctionnement assez cruel mais c'est globalement comme cela que ça fonctionne dans ce milieu ».

Des talents dans le cinéma, il y en a à profusion. Seulement, tous n’arrivent pas au bout de leurs rêves, et pour cause, beaucoup n’ont jamais eu l’opportunité de faire prévaloir leurs talents artistiques pour en faire une carrière.



Baba Wild, Fabio Rieb, Eric April et Zacharie Malek sont des acteurs qui incarnent l’avenir du cinéma français, investis depuis quelques années dans le long métrage Coup de Foudre à Kribi 2.0. Ces jeunes bénévoles au sein de SOS Madison International sont issus de l’écurie des stars détectés par Mason Ewing, PDG de Mason Ewing Corp, qui vient de jeter son dévolu sur Eric April.



Très sensible au monde de l’art, Eric April, jeune acteur au passé compliqué du fait du divorce de ses parents, est arrivé dans l’écurie des stars de Mason Ewing il y a un an. Il écrira d’ailleurs un livre intitulé Tempêtes de souffrances sorti chez Ewing Publication, la maison d’édition filiale de la Mason Ewing Corp . Son coach Mason Ewing a commencé par le former sur la confiance en soi, élément central du métier d’acteur. Cette confiance en soi est un préalable pour l’initiation aux méthodes d’Actors Studio car pour Mason, l'objectif est d'être vrai et non plus de jouer, imiter, faire semblant. Un grand acteur, surtout qui rêve d’Hollywood comme Eric April, doit pouvoir vivre réellement des circonstances imaginaires du scénario.



Âgé de 24 ans depuis le 11 avril, Eric April, né à Livry-Gargan, a une jeune sœur âgée de 23 ans qui s’appelle Emma et un petit frère de 9 ans nommé Adrien. Diplômé de licence en physique, il compte aussi sur son physique avantageux pour séduire les jeunes filles camerounaises qu’il souhaite découvrir lors son séjour à Kribi au Cameroun.



« Avec son physique de châtain clair aux yeux bleus, il plaira beaucoup aux jeunes Camerounaises » aime lancer Mason Ewing pour le taquiner, car Eric a hâte de venir au Cameroun. Déjà habitué aux mets locaux, il aime les bananes plantains frites avec le ndolé et est un grand fan de mets de pistache.



À travers Coup de Foudre à Kribi 2.0, Eric souhaite faire de ce long métrage un levier pour une carrière hollywoodienne dont il rêve tant. Il s’est mis depuis un moment à l’apprentissage de la langue anglaise. Une opportunité que Mason Ewing souhaite donner à la jeunesse camerounaise pétrie de talent, une promesse qu’il compte réaliser après l’ouverture de Madison Channel à Kribi à travers une collaboration qu’il prépare avec Brigitte Boteteme .