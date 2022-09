FRANCE :: EWING PUBLICATION OFFRE 2 MILLIONS DE FCFA AU GAGNANT DU CONCOURS DES DESSINATEURS DE BD

C’est une véritable main tendue, une bouffée d’oxygène pour les acteurs de l’univers du 9e art au Cameroun. Ewing Publication s’installe définitivement dans ce pays avec pour ambition de promouvoir le talent des auteurs de bandes dessinées.



En 2013, Bitstrips, une application lancée sur Facebook permettant de créer et de partager ses propres bandes dessinées, avait eu plus de 20 millions de téléchargement. Cela traduit l’intérêt que le monde entier porte à la bande dessinée. Le Cameroun n’est pas en reste, car selon les informations recueillies chez Mboa BD, plateforme camerounaise de promotion des bandes dessinées, « il existe une véritable demande en termes de bandes dessinées au niveau local et ce, de la part de toutes les tranches de la population. Que ce soit les jeunes adolescents fascinés par le manga, les jeunes adultes ou encore les moins jeunes qui ont été bercés par la BD franco-belge. Mais où trouve-t-on donc ces bandes dessinées ? » s’interrogent-ils.



Véritable paradoxe, car les bandes dessinées sont introuvables malgré l’immense talent des artistes camerounais qui peinent à avoir une visibilité. Les réseaux de distribution sont quasi inexistants. Aucune visibilité tant dans les médias qu’au sein du public malgré des événements mobilisateurs tels que le festival Mboa BD, à l’initiative du Collectif A3 (association constituée d’une équipe de dynamiques et talentueux auteurs de bandes dessinées, graphistes et scénaristes camerounais).



Avec l’avènement des réseaux sociaux, associés aux médias classiques radio, télé, le monde entier est confronté à ce qui convient d’appeler l’infobésité, cette multiplication tous azimuts d’informations et de canaux d’information qui empêche parfois de capter l’attention du public cible. La bande dessinée a ceci de particulier qu’elle attire l’attention, aucun sujet n’est tabou, elle a un impact durable et touche le plus grand nombre. Aujourd’hui plus que jamais, la communication par bande dessinée est de plus en plus sollicitée, y compris dans les communications à caractère culturel, institutionnel ou en entreprise.

Yanjun Mao, 13 ans, originaire de Chine, a été sélectionné parmi plus de 1500 œuvres reçues de 58 pays différents comme gagnant du Concours international de dessin 2022 pour la Journée mondiale de la vie sauvage (journée instaurée le 3 mars 2013, lors de la 68e session de l’Assemblée générale des Nations unies). Pour célébrer cet événement annuel, c’est à travers les bandes dessinées que la planète sensibilise sur la protection de la faune et la flore sauvages. De plus en plus en entreprise, les normes de sécurité, procédés et valeurs sont transmises aux employés par des dessins qui impactent durablement car alliant image et texte.



Le groupe Mason Ewing Corp a bien conscience de l’enjeu de ce canal de communication. À l’ère du numérique et de l’explosion des smartphones en Afrique, les réseaux sociaux occupent désormais plus de 60 % des canaux de diffusion d’informations, d’où la reconversion des acteurs de bandes dessinées vers le numérique. Ewing Publication, filiale du groupe Mason Ewing Corp, est une start-up innovatrice qui souhaite donner une chance à la jeunesse africaine en général et camerounaise en particulier.



Très attaché à son pays, le Cameroun, et son continent, l’Afrique, Mason Ewing, PDG du groupe, croit au potentiel de cette partie du monde. Il sait que ce continent a beaucoup à offrir et à enseigner à l’humanité tant sur le plan des valeurs que sur le génie créateur de sa jeunesse, qui représente 70 % de la population dans un continent qui, en 2050, aura plus de 2,49 milliards d’habitants.



En négociation d’achat de la maison d’édition TIG au Cameroun, Ewing Publication entend diffuser des livres, bandes dessinées et mangas d’auteurs africains « en commençant par notre beau pays le Cameroun » précise Mason Ewing. Passant de la parole à l’acte, Ewing Publication lance un concours pour trouver des dessinateurs de BD camerounais souhaitant être édités. Le thème, c’est l’amour, la Saint-Valentin. « Il faut que ce soit une belle histoire d’amour qui se passe au Cameroun. La bande dessinée ne doit pas dépasser les 38 pages. Comme je dirais, que le meilleur gagne. » poursuit Mason Ewing.



Deux millions de FCFA sont promis au gagnant de ce concours, qui verra sa production éditée chez Ewing Publication pour une sortie en 5 langues au départ : français, anglais, espagnol, portugais et italien. Le but de ce concours est qu’Ewing Publication donne une chance à la jeunesse camerounaise autrice de BD. « Tous les participants qui sont intéressés pourront s’abonner au compte Instagram Ewing Publication et nous contacter pour avoir plus d’informations » explique le promoteur d’Ewing Publication. Maison d'édition à compte d'éditeur créée en 2019, avec à son actif 15 livres au catalogue dont 10 publiés par an, Ewing Publication est une filiale de la maison-mère Mason Ewing Corporation, elle-même basée aux États-Unis. Une société, selon le journal des éditeurs en France edit-it.fr, née des ambitions humanitaires et de la passion de Mason Ewing pour la culture et le partage.



« Dans son enfance, celui-ci a fait l'expérience de la maltraitance dans sa chair et dans son esprit maltraité. La seule chose qui lui a permis de ne pas perdre pied, c'est la lecture. Il lisait beaucoup en cachette : des livres de jeunesse, des romans, des bandes dessinées et des revues.

Même quand plus tard, à l'âge de 14 ans, il s'est retrouvé aveugle après un coma, Mason a été extrêmement heureux de trouver des livres en braille et en cassettes audio, ce qui lui a permis de continuer à assouvir sa passion.



Dans le monde, beaucoup d'enfants se retrouvent isolés. Mason est convaincu que l'on peut les aider, grâce aux livres, à s'épanouir malgré tout et à rêver. » peut-on lire sur le journal.

« Que le meilleur gagne » conclut Mason Ewing.