RAISONS D’INVESTIR A L’OUEST CAMEROUN :: CAMEROON

La région de l’Ouest organise du 17 au 27 Novembre 2022 dans la capitale régionale la « rencontre d’échanges, de découvertes et d’exhibitions de la région de l’ouest » sous le thème : « ENSEMBLE, BATISSONS NOTRE REGION ».

POSITION GÉOGRAPHIQUE STRATÉGIQUE,

(Carrefour de plusieurs Régions du Cameroun (Littoral, Centre, Nord-Ouest, Sud-Ouest et Adamaoua) et proximité avec le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique et l’une des économies les plus dynamiques du continent) ;

L’ouverture de la route transcontinentale Bamenda –Enugu au Nigeria fait de ce géant d’Afrique une opportunité pour tout investissement dans la région de l’Ouest. Il est désormais plus facile d’exporter ses produits made in Cameroun vers le Nigeria par rapport aux autres régions du pays.

En six heures de temps, sur une route goudronnées, vous partez de Bafoussam pour le Nigeria.

La région de l’Ouest a 13 892 km², avec 2,77 millions d’habitants, soit deux fois plus grande que Singapour et plus de la moitié d’Israël. Elle est très peu densément peuplée contrairement à Singapour qui sur 728 km a près de 5,686 millions.

Deux gros projets sont en gestation dans la région qui, si elle parvient à capter l’énergie des investisseurs nationaux et étrangers, peut devenir le futur Shanghai du Cameroun.

Sera bientôt disponible, un guide de l’investisseur pour la région de l’Ouest Cameroun .Vous y trouverez dans ce manuel les opportunités d’investissements dans les domaines de l’énergie électrique (hydroélectrique , solaire et éolien ) , les TIC, l’agro-industrie, l’agriculture, la micro industrie .

Toujours dans ce manuel ,vous trouverez toutes les formalités administratives de création d’entreprise, les données sur le climat des affaires la sécurité , et les infrastructures dans les 40 arrondissements et autant de communes.